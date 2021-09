FIFA 22: Her er den bedste i din Superliga-klub

Fredag sker det, som hvert år begejstrer de fleste fodbold-gamere verden over.

Den nyeste udgave af FIFA udkommer, og hos de mest ivrige FIFA-fans er de famøse spillervurderinger grunden til at købe den nye udgivelse.

I den anledning har Ekstra Bladet kigget de 12 Superliga-klubber igennem for at finde de bedste spillere i hver klub. I bunden af artiklen finder du Superligaens stærkeste opstilling baseret på de nye vurderinger.

Hvordan vurderes spillerne? FIFA-spillere vurderes inden for mere end 30 færdigheder. Alt fra springstyrke til boldkontrol analyseres af et netværk af talentspejdere, som spilkoncernen EA har tilknyttet. Oftest er det tilhængere af lokale klubber, som bedes vurdere sine spillere. Efterfølgende er det en datavirksomhed, som revurderer den indsamlede data. Kilder: EA og Goal. Vis mere Vis mindre

FC Midtjylland

På heden er den stærkeste spiller Erik Sviatchenko. Den målfarlige forsvarsgeneral har i sine mange år i den midtjyske klub vist høj stabilitet, og det gør ham til den højest vurderede spiller i Superligaen med vurderingen 76. En titel han deler med en vis græker.

Den næstbedste fodboldspiller i Herning ifølge FIFA er Evander, som har fået en 74-vurdering.

FC København

I København er kongen af FIFA Carlos Zeca, der med sin stabilitet grækeren gjort sig fortjent til en 76-vurdering som Sviatchenko. Han er skarpt efterfulgt af midtbanekollegaen Rasmus Falk, der er vurderet til 75.

Mest overraskende er det, at den formstærke Pep Biel blot er vurderet til 67.

AaB

Landets nordligste Superligaklub er prisgivet af en svensk målmand, der hverken er nærig med refleksredninger eller stilsikkert sweeper-spil. Jacob Rinne belønnes med en 73-vurdering. Han deler førstepladsen i Aalborg med den langtidsskadede anfører Lucas Andersen.

Randers FC

Kronjyderne har, ligesom ovenstående AaB, en stærk svensker i kassen. 29-årige Patrik Carlgren er således den bedste FIFA-spiller i Randers med en 71-vurdering. Han er skarpt forfulgt af Erik Marxen, som har fået tildelt en 70-rating

Silkeborg

I Søhøjlandet må tre spillere dele titlen som FIFA-chefen. Nicklas Helenius, Nicolai Larsen og nyindkøbet André Calisir har alle fået tildelt en 66-vurdering. Den unge Silkeborg-trup nyder stor succes i virkelighedens fodboldverden, men i FIFA er klubben den lavest rangerede i Superligaen, hvis gennemsnits-vurderingen af alle trupspillere udregnes.

FC Nordsjælland

Ingen i Farum vil blive sure, hvis man kalder FC Nordsjælland for en talentfabrik. En af ulemperne ved denne titel er, at unge spillere ofte får en lav rating. Klubbens bedste spiller er 22-årige Magnus Kofod, som med sin fine teknik og gode overblik har gjort sig fortjent til 72 i den nyeste udgave af FIFA.

AGF

Superligaens alderspræsident er også den stærkeste mand i AGF-truppen. 36-årige Jesper Hansen har fået en flot 74 vurdering. Opløberne i klubben er Patrick Mortensen, Nicolai Poulsen samt belgiske Anthony D'Alberto. Trioen er bedømt til 72.

Brøndby

Sidste sæsons guldvindere har en af ligaens stærkeste spillere i truppen. Anføreren Andreas Maxsø går i front på fodboldbanen for Vestegnsklubben, og det er også ham, som fører an, når det kommer til stærkeste FIFA-kort. Guldvinderen vurderes til 75. Michael Uhre, Simon Hedlund og Morten Frendrup deler andenpladsen med 71.

OB

Det vakte glæde hos de stribede, da klubben i vinterens transfervindue hentede den lokale helt Bashkim Kadrii tilbage til Fyn. Det er blevet til en 71-rating til den 30-årige offensivspiller. Han er skarpt efterfulgt af forsvarsspilleren Jeppe Tverskov, som har fået 70.

Viborg FF

I domkirkebyen huserer fem hollændere, deriblandt den 26-årige midtbanespiller Clint Leemans, som får den prestigefyldte titel som stærkeste spiller med en 67'er. Den næstbedste i klubben er den bomstærke angriber Jay-Roy Grot med 66.

SønderjyskE

I det sønderjyske er det tre spillere, som har håneretten i omklædningsrummet. Marc Dal Hende, Stefan Gartenmann og Lawrence Thomas er de tre spillere, som stikker ud i truppen med 69 som vurdering.

Vejle Boldklub

Vejle har blot fået ét point i de første ti kampe. Dog har de en målvogter, som er garant for en god refleksredning. FCK-lejesvenden Sten Grytebust har fået en 71-vurdering. Sidste år var den 75. Han følges op af den karismatiske dribler Alan Sousa.

Den stærkeste Superliga-opstilling ifølge FIFA. (4-3-3) Jesper Hansen, 74



Paulinho, 73

Erik Sviatchenko, 76

Andreas Maksø, 75

Henrik Dalsgaard, 73



Carlos Zeca, 76

Rasmus Falk, 75

Evander, 74



Luther Singh, 74

Jonas Wind, 72

Lucas Andersen, 73

