Først røg træneren og nu skifter FCK også en spiller ud

Det var en ren fiasko for det danske Counter-Strike: Global Offensive-hold North ved det netop overståede VM, hvor North, der ejes af FC København og Nordisk Film, tabte alle tre gruppekampe og røg ud som det første hold ved turneringen.

Derfor har ledelsen i North da også taget konsekvensen af det dårlige resultat, hvor Casper Due fredag blev droppet som holdets træner og erstattet med træneren fra Norths akademihold, Alexander Holdt.

Men den ændring er altså ikke den eneste, som North foretager sig efter en længere periode med manglende resultater.

Mandag meddelte Danmarks næstbedste Counter-Strike: Global Offensive-hold så, at der også bliver skiftet ud blandt spillerne.

Rene 'Cajunb' Borg, der har en fortid hos Astralis, er nemlig blevet udset som syndebukken for de manglende resultater, og North har valgt at bænke det prominente navn indtil videre.

I stedet er det Norths akademi-spiller Daniel 'mertz' Mertz, som er blevet rykket op på klubbens førstehold, hvor han altså skal være med til at forbedre resultaterne.

- Jeg er stolt over at have fået muligheden for at træde et skridt op. Det her er årsagen til, at jeg tog til Norths akademihold, og det er det her, som jeg har arbejdet hårdt for at opnå de seneste 10 måneder. Jeg er klar til at give alt, hvad jeg har, og hjælpe North med at sparke røv igen, siger Daniel 'mertz' Mertz i en pressemeddelelse.

Norths direktør for esport Jonas Svendsen gør det da også klart, at udskiftningen bunder i, at North skal vinde titler og trofæer, og det har holdet ganske enkelt gjort for lidt.

Derfor lægger han da også et pres på Daniel 'mertz' Mertz, der nu træder op på den store, internationale scene, selvom der skal være tid til at bygge noget op igen.

- Jeg vil gøre det helt klart, at North er en organisation, der skal vinde titler. Vi tror på, at 'mertz' kan hjælpe os med at opnå det på et tidspunkt, men vi er også opmærksomme på, at holdet er inde i en genopbygningsfase nu, siger Jonas Svendsen i en pressemeddelsen.

Hvad fremtiden byder på for Rene 'Cajunb' Borg vides altså endnu ikke.