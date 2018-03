Godt nyt til esportsfans: Dansk storhold spiller i København

Det seneste år er der sket en kæmpe udvikling i antallet af store esportsturneringer på dansk grund. Først var der Blast Pro Series i København, hvor eliten i Counter-Strike: Global Offensive deltog, mens der i december i Odense var ESL Pro League Finals, som også havde de absolut bedste Counter-Strike: Global Offensive-hold på plakaten.

Den udvikling fortsætter i 2018, hvor Copenhagen Games, som afholdes i Bella Centeret i påsken, tirsdag har løftet sløret for det tredje ud af de fire inviterede hold til deres Counter-Strike: Global Offensive-turnering, som i alt kommer til at indeholde otte hold.

Det er det danske storhold Heroic, som kommer til at gøre danske North og russiske Quantum Bellator Fire selskab i hovedturneringen, hvor der er 600.000 kroner på højkant i den samlede præmiepulje.

Dermed fortsætter Copenhagen Games sin seriøse oprustning af dette års udgave af turneringen, hvor præmiepuljen for det første er blevet hævet, men også kvaliteten af de hold, som deltager.

Heroic ligger nemlig nummer 12 på verdensranglisten, mens North og Quantum Bellator Fire ligger henholdsvis nummer 13 og 16.

- Det eneste, der er bedre end ét dansk topnavn til Copenhagen Games, er to danske topnavne. Med North og Heroic har vi i den grad givet danske CS:GO-fans en unik chance for at nyde deres idoler live. Heroic-organisationen er jo et barn af topspillere, der rækker helt tilbage til SK Gaming - et navn, der nok har en ganske speciel betydning for dedikerede fans af Counter-Strike. Det er fascinerende og spændende at se disse spillere og hold udvikle sig over den lange tid vores event har kørt - at se dem modnes med spillet på den måde, de har gjort. Jeg glæder mig meget til at se, hvad Heroic kan gøre til Copenhagen Games 2018, siger Zahid Butt, ejer og direktør af Copenhagen Games.

Glæder sig til at møde fansene

Hovedturneringen i Counter-Strike: Global Offensive består som sagt af otte hold, hvor de fire på forhånd bliver inviteret, og de sidste fire pladser skal udfyldes af hold gennem kvalifikationen, som løber frem mod turneringen, der begynder den 28. marts.

I 2017 var ingen af de danske tophold, eller internationale tophold for den sags skyld, med til Copenhagen Games' turnering i Counter-Strike: Global Offensive.

Afbuddene har blandt andet skyldtes, at præmiepengene ved Copenhagen Games tidligere har været for få, fordi turneringen har ligget i et tætpakket program.

Men Heroic-kaptajnen Marco 'Snappi' Pfeiffer fortæller, at der ingen problemer er ved at deltage i år, og han glæder sig til at møde de mange danske fans.

- Vi er glade for at det i år er muligt at deltage i CPH Games. Vi plejer jo at være ude og rejse til internationale turneringer på denne tid, men i år passer programmet, så vi kan spille i Danmark og forhåbentligt møde nogle af de mange danske fans, der følger os. Vi kan mærke en større og større opbakning, og det er virkelig noget, alle på holdet sætter pris på. Det bliver fedt i København, og vi vil selvfølgelig gøre alt for at vinde turneringen. Vi er pt. tæt på top 10 i verden, og selvom konkurrencen er stenhård i toppen, vil vi selvfølgelig gerne længere op. I første omgang glæder vi os bare til at spille turneringen og møde en masse danske CS-fans, siger Marco 'Snappi' Pfeiffer.