Godt nyt til FIFA-fans: Stor satsning fortsætter

Det var en pæn succes for både Divisionsforeningen og broadcaster Discovery Networks Danmark, og derfor vender eSuperligaen - som ventet - også tilbage til en ny sæson, når der i foråret spilles i dansk fodbolds bedste række.

I en pressemeddelelse er det netop blevet præsenteret, at 16 klubber igen spiller eSuperligaen. Superliga-klubberne minus FC Nordsjælland samt de tre Superliga-nedrykkere fra i sommer deltager i turneringen, og der er glæde forud for sæson 2, hvor Brøndby IF har en titel, der skal forsvares.

- Vi havde en fantastisk første sæson af eSuperligaen med profiler som LordHjorth, Agge, Fredberg og FifaÜstun. eSuperliga var kompetitiv FIFA i absolut verdensklasse. Vi glæder os enormt meget til 26. februar, hvor de 16 klubber tager hul på sæson to i eSuperligaen, udtaler direktør for Divisionsforeningen, Claus Thomsen, i pressemeddelelsen.

- Efter sæson 1 var vi ikke i tvivl om, at vi havde ramt et format, der kunne noget. Modtagelsen var utrolig positiv både på tv og streaming, og finalen i Forum viste med al tydelighed, at eSuperligaen havde slået ringe i vandet. Derfor gennemfører vi selvfølgelig en sæson mere, fortæller Anders Antonsen, Nordisk sportsdirektør hos Discovery Networks Danmark.

Der spilles fra den 26. februar, og der vil igen blive afholdt et finaleevent.

Kampene spilles denne gang tirsdag og onsdag, og der er 180.000 kroner til vinderne af sæson 2.

Se også: Dansk sportsklub snød med skattekroner: Pengene er væk

Se også: Afslører de hemmelige tal: Det scorer håndboldheltene på guldet

Det forbudte skifte - derfor er ny AGF'er kontroversiel