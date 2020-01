Henter helt nyt hold

Den danske Counter-Strike-organisation Tricked offentliggjorde søndag, at det har fundet de fem mand, som skal føre faklen videre efter den tidligere kerne, det nuværende MAD Lions, som blev solgt i slutningen af 2019.

Og det er fem unge gutter, der har fået tjansen. Gennemsnitsalderen ligger således kun på 19 år.

Tre af af de nye spillere er sågar hentet fra samme hold, Maquinas, lyder det fra sportsdirektør i Tricked, Morten Jensen.

- Jeg er glad for det nye lineup. Vi har fået alle de spillere, som var på vores liste over prioriteter. De har alle personligheden og talentet til at nå rigtig langt.

- Nu begynder det lange, seje træk, og vores ambition er at nå i top 30 i verden inden for et år. 2020 kommer til at blive et spændende år for Counter-Strike i Tricked.

Andreas ’kiR’ Kirstein, Oliver ’kwezz’ Rasmussen og Philip ’Lucky’ Ewald kommer alle til fra Maquinas, mens Magnus ’Toft’ Toft og Nicolai ’torben’ Amorim fuldender holdet. De to sidstnævnte har tidligere spillet sammen på ex-Fragsters.

Trickeds første officielle kamp bliver i Aalborg den 24. og 25. januar, hvor der spilles GGW #25.

