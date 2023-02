Heroic bryder forgæves verdensetters vilde stime i finalebrag

Så tæt på og alligevel milevidt fra.

Counter-Strike-holdet Heroic, der er norskejet og består af fem danske spillere, tabte søndag 1-3 til verdensetteren G2 i finalen ved IEM Katowice i Polen.

I arenaen Spodek, der har plads til 11.000 tilskuere, havde Heroic momentum og opbyggede føringer på de tre første maps, men mod højtflyvende G2 rakte evnerne ikke til at gå hele vejen.

G2, der har danske Rasmus 'HooXi' Nielsen som kaptajn, får et beløb svarende til 2,7 millioner kroner for sejren og konsoliderer sin førsteplads på verdensranglisten, hvor Heroic er nummer to.

G2 vandt finalens to første maps og nåede dermed op på uhørte 21 map-sejre træk. Det er den bedste stime af et professionelt Counter-Strike-hold siden e-sportens spæde begyndelse for ti år siden.

Heroic-kaptajn Casper 'cadiaN' Møller udtrykker i nederlagets stund generel stolthed over holdet.

- Overordnet har vi spillet en god turnering, og selvom jeg ikke giver en skid for det, så er vi det eneste hold, der har vundet et map mod dem.

- Vi fejlede i momenter, og det er fuld fortjent, at de vandt, når vi gjorde det, siger Møller til TV 2 Zulu.

Finalens første map var en betydelig udfordring for Heroic. G2 havde således valgt Nuke-mappet, som holdet ikke havde tabt på i et halvt år.

Hurtigt blev det også 3-0 til G2, men Heroic genfandt sit tårnhøje niveau fra tidligere i turneringen og bragte sig som antiterrorister foran 10-5 inden første sidebytte.

I anden halvleg svarede G2 dog effektivt tilbage, og efterhånden som føringen smuldrede, blev det danske holds fejl hyppigere, og Nuke gik derfor til G2 med 16-12.

På andet map, Mirage, fik Heroic anført af en stærk spillende Casper 'cadiaN' Møller en regulær drømmestart og bragte sig som terrorister foran 8-1, inden kampen fuldstændigt skiftede karakter.

G2 fik reduceret til 6-9 ved pausen, og efter sidebyttet tromlede holdet, der består af to bosniere, en australier, en russer og en dansker, hen over Heroic og vandt mappet 16-13.

Herefter gjaldt det Inferno, som begge hold havde vist blændende form på, og igen startede Heroic bedst. 6-1 og 8-3 førte danskerne, inden historien gentog sig, og G2 begyndte at sætte point på tavlen.

Det blev således 10-10, inden kurven knækkede den anden vej, og Heroic med 16-11 brød G2's vilde stime af map-sejre og ikke mindst pustede liv i finalen.

På fjerde og sidste map, Ancient, fulgte Heroic med til 4-4, men med fem point i træk tog G2 teten og slap den ikke til stor glæde for størstedelen af de fremmødte i Spodek. 16-7 vandt sejrsherren på mappet.