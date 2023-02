Heroic slår publikumsfavorit og booker finale i Polen

Med en pragtpræstation dukkede danske Heroic lørdag eftermiddag publikumsfavoritten Navi og kvalificerede sig til finalen i den store Counter-Strike-turnering IEM Katowice i Polen.

René 'TeSeS' Madsen havde en fremragende dag og var sammen med Jakob 'jabbi' Nygaard toneangivende for den danske semifinalesejr, der kom i hus efter to gange 16-8.

Senere lørdag spiller verdensetteren G2, der har danske Rasmus 'HooXi' Nielsen som sin kaptajn, mod amerikanske Liquid, der er nummer fire på den seneste verdensrangliste.

Vinderen skal søndag op mod Heroic i finalen i den store arena Spodek i Katowice. Hallen har plads til omkring 11.000 tilskuere og var i januar ramme om kampe ved VM i herrehåndbold.

Ser man bort fra majorturneringerne, er IEM Katowice en af årets største. Den samlede præmiepulje er på en million dollar, svarende til 6,8 millioner danske kroner. Vinderen propper 2,7 millioner kroner i lommerne.

Annonce:

Heroic, der er norskejet, men udelukkende består af danske spillere, fik lørdag en flyvende start og kom hurtigt foran 6-1 på Inferno, der var Navis mapvalg.

Navi svarede igen og reducerede til 6-8, inden Heroic takket være et generelt højt niveau og få fejl øgede sin føring og kørte mappet hjem med 16-8 på tavlen.

Navi, der lørdag bestod af tre ukrainske og to russiske spillere, var for et år siden nummer et på verdensranglisten, men er siden dumpet ned som nummer seks.

Holdets største profil, Oleksandr 's1mple' Kostyliev, havde ikke sin skarpeste dag lørdag, og det blev udnyttet maksimalt af Heroic.

På Mirage, som Heroic havde valgt, kom Navi foran 1-0, men klasseforskellen på dagen var udtalt og anført af en storspillende René 'TeSeS' Madsen satte det danske hold skabet eftertrykkeligt på plads og vandt 16-8 efter 11-4 ved pausen.

Søndagens finale sættes efter planen i gang klokken 16.