I millionstrid: Beskyldes for dobbeltrolle

Folk i Mads Ølands Counter-Strike-organisation beskyldes for at agere agenter og dermed favorisere visse spillere - beskyldninger, der kan koste over en million kroner

Lørdag bliver alt afgjort i 2. division - du kan se det live hos Ekstra Bladet, og som et specielt tilbud er slutspillet helt gratis - få adgang HER

Efter knap 30 år som direktør i Spillerforeningen skiftede Mads Øland bane omkring nytår og er i stedet blevet direktør i den globale Counter-Strike-spillerforening, CSPPA.

Her et halvt år senere står Øland over for sin første møgsag.

Counter-Strike-turneringen Flashpoint trækker nemlig 165.000 dollars, svarende til 1,1 millioner kroner, tilbage, efter turneringen blandt andet fatter mistanke om 'konkurrerende interesser' og 'manglende respons' i CSPPA.

Det står der i dokumenter, som Counter-Strike-mediet DBLTAP er i besiddelse af.

Se også: Øland: Derfor stopper jeg

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den officielle udmelding fra CSPPA lyder, at Flashpoints beskyldninger ikke har noget på sig. Foto: Lars Poulsen

Agent og direktør på samme tid

Mads Øland nævnes ikke ved navn i det brev, Flashpoint har sendt til CSPPA, men brevets fjerde punkt spiller på den manglende transparens i organisationens kerneledelse, hvor Øland er direktør.

Konkret mener Flashpoint at vide, at folk i ledelsen har ageret agent for visse spillere i ligaen, hvorfor det underminerer idéen om, at alle spillere i ligaen bliver repræsenteret ligeligt af spillerforeningen.

Angiveligt blev spillere på Heroic-holdet rådgivet af folk i ledelsen til at argumentere for højere løn, da de skiftede til FunPlus-mandskabet.

Det fik FunPlus i problemer, da de måtte se andetsteds efter spillere i ellevte time. Desuden benyttede ledelsen sig af informationer, transaktionerne ikke oplyste om, til at rådgive.

Da Flashpoint ikke har kunnet få uddybet sagen af CSPPA, har det ført til den tilbagetrukne million.

'Vi må have bekræftet, at det her er en valid, fornuftig forsikringspolice, og ikke en tilfældig police sat sammen for at tilfredsstille jeres egne kontrakter uden tanke på spillernes fremtid,' står der blandt andet i brevet.

Foreningen afviser

I opslag på Twitter bekræfter CSPPA, at Flashpoint ikke har betalt den aftalte sum penge, men at det sker på en fejlinformeret baggrund.

Desuden afviser de at have ageret agenter for bestemte spillere, men i stedet rådgivet spillerne, som de ville gøre for hvilke som helst andre medlemmer af CSPPA i en svær situation.

'Særligt på eSport-scenen, hvor der ikke forelægger skabeloner for kontrakter som i traditionelle sportsgrene, er dette vigtigt,' lyder det blandt andet i et opslag.

'Jeg kan videre bekræfte, at de grundløse beskyldninger fra Flashpoint mod CSPPA er totalt urelaterede og ingenlunde fritager Flashpoint fra deres forpligtelse til at betale,' skriver Martin Dahl Pedersen, som er advokat for foreningen, blandt andet.

I svaret understreges det, at Flashpoint har benyttet sig af deres licens, hvorfor de er nødsaget til at punge ud.

Mads Øland havde ingen uddybende kommentarer til CSPPA's opslag, da Ekstra Bladet fredag henvendte sig til direktøren.

Se også: Sponsor med kontant krav til klub: Skift navn!

Se også: Afslører stor nyhed på Youtube

Så er den gal igen: Stjernen fester trods corona-isolation