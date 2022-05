I modvind: Dropper sponsorat efter én dag

Astralis' nye samarbejde med et kryptokasino nåede kun at leve i lidt over 24 timer, før det blev afbrudt igen

Én dag.

Så længe varede samarbejdet mellem den danske esportsorganisation Astralis og kasinohjemmesiden Roobet.

Torsdag kunne det stjernespækkede danske mandskab ellers glædeligt fortælle om det sponsorat, der skulle pryde spillertrøjerne de næste to år, men det er nu droppet med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser Astralis i en pressemeddelelse.

- Den aftale, vi præsenterede torsdag, har vi i dag meddelt Roobet, vi ønsker at opsige med omgående virkning. Vi må erkende, at vi i dette tilfælde ikke har gjort vores due dilligence godt nok, og når man begår en fejl, må man rette den. Det gør vi her.

Torsdag aften kunne Berlingske beskrive, hvordan Forbrugerrådet Tænk og flere af Folketingets partier tog afstand fra den børsnoterede danske virksomheds nye samarbejde, der var 'af væsentlig værdi'.

Roobet har nemlig adresse i skattelyet Curacao - et sted, hvor det er noget nær umuligt for EUs myndigheder at holde kontrol med gambling. Det betyder også, at børn og unge med få simple trin kan gamble online og spille med.

I Danmark skal man være 18 år gammel for at spille, og hjemmesiden er derfor også ulovlig for danske brugere.

Samarbejdet fik blandt andre skatteordfører for Radikale Venstre, Kathrine Olldag, op af stolen.

- Det er forkasteligt. Det burde Astralis holde sig for gode til. Det her selskab er ikke lovlig at spille på for store dele af Astralis' målgruppe i Danmark. Astralis taber noget af min respekt, udtalte hun torsdag til Berlingske.

Og nu har Astralis tilsyneladende set skriften på væggen og trukket samarbejdet tilbage.

- Vi arbejder dagligt for at promovere de positive sider af esport og gaming og derfor ærgrer det os alle, vi selvforskyldt er havnet i denne situation. Der vil altid være gråzoner, hvor vi som aktør i sports- og underholdningsbranchen må træffe nogle kontroversielle valg, men i dette tilfælde har vi ikke været dygtige nok, og det beklager vi over for alle implicerede parter, siger Anders Hørsholt videre.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Astralis' administrerende direktør, der i et nu slettet opslag på sin Twitter-profil torsdag ellers kaldte det nye sponsorat for en positiv nyhed.

