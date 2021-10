Ikonisk spil skal have nyt navn

I mere end 25 år har EA Sports produceret de meget populære FIFA-spil til blandt andet PC og PlayStation, og senest er FIFA 22 landet i butikkerne. Det bliver formentlig det sidste spil i FIFA-æraen.

Flere medier skriver, at EA Sports har tænkt sig at droppe navnet 'FIFA'. Det sker blandt andet, fordi Electronic Arts, som EA står for, skal betale en kæmpe sum penge hvert år til det internationale fodboldforbund, FIFA, for brugen af spillernes navne.

Fremover kommer FIFA-spillene formentlig til at bære navnet EA Sports FC.

EA Sports har angiveligt allerede indsendt en ansøgning til Intellectual Property Office med henblik på registrering af et nyt mærke i både EU og Storbrittanien.

På EA Sports egen hjemmeside antydede spiludvikleren for nyligt, at man overvejede en såkaldt 'rebranding' af FIFA-serien.

For nylig var Zlatan Ibrahimovic ude med kritik af, at hans navn bruges i spillet, uden han har givet lov.