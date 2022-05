Kæmpe event i Royal Arena

Danske Counter-Strike-fans kan også i 2022 se frem til at opleve verdens bedste spillere dyste i København.

Arrangøren af Blast-turneringsserien oplyser søndag, at efterårsfinalen ligesom i 2021 vil blive spillet i Royal Arena. Sidste år tiltrak det 25.000 tilskuere over tre dage.

- Blast har hjemme i Danmark, og Royal Arena er blevet synonym med nogle af Counter-Strikes bedste og mest ikoniske øjeblikke i nyere tid, siger Charlotte Kenny, direktør i Blast, i en pressemeddelelse.

Turneringen bliver afviklet fra 23. til 27. november, hvoraf de to sidste dage bliver med tilskuere i arenaen, der kan huse omkring 12.000 publikummer.

De otte hold, som kvalificerer sig, kommer til at dyste om en samlet præmiepulje på 2,8 millioner kroner.

Sidste år vandt det ukrainsk-russiske storhold Navi turneringen, som også havde deltagelse af danske Astralis og Heroic.

Vinderen af turneringen sikrer sig samtidig en plads til december måneds Blast World Finals.

Astralis, Heroic og de øvrige af verdens bedste hold kan kvalificere sig til turneringen i Royal Arena via gruppespil i august. Her findes seks deltagere, mens de sidste to deltagere findes i oktober.