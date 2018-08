Kæmper om 150 mio: Danskere kan vinde verdens største turnering

De danske Dota2-stjerner kan fortsat stå for overraskelsen til dette års The International, mener Troels ”Synderen” Nielsen, for kampen om det trecifrede millionbeløb er uhørt lige

Alt kan ske, når verdensmesterskaberne i Dota2, The International, mandag træder ind i sin afgørende knald eller fald-fase, for turneringen er tættere end nogensinde før.

Tre danskere er fortsat med i kampen om sølvtøjet samt guldet i form af en samlet pengepræmie på mere end 150 millioner kroner, og sådan som turneringen hidtil er forløbet, må man bestemt ikke afskrive muligheden for en rød-hvid vinder.

Dota2-kommentatoren Troels ”Synderen” Nielsen har nemlig sjældent set så tæt et deltagerfelt i slutspillet som i dette års udgave af The International.

- Den bedste historie har nok været, hvor tætte grupperne har været i år. I forhold til tidligere år har der været virkelig minimale forskelle mellem at blive i turneringen og ryge ud, eller at være i den bedre eller dårligere halvdel af slutspillet, siger Troels ”Synderen” Nielsen, der i disse dage kommenterer turneringen live i Vancouver.

Når det er marginaler, der adskiller holdene i niveau, har der vanen tro været overraskelser både i positiv såvel som negativ forstand. Amerikanske VGJ.Storms endte stik mod forventning at snuppe førstepladsen i gruppespillets ene pulje, mens Invictus Gaming floppede fatalt og røg ud af turneringen på røv og albuer – stik mod forventning.

- Holdene har slået hinanden på kryds og tværs, og helt ned til det enkelte spil har det afgjort, hvem der er i toppen og tæt på bunden, samt hvem der overlevede grupperne, siger Synderen.

Danskerne kan blande sig

Derfor har flere kendere, kommentatorer og fans af Dota2-scenen måttet se deres forudsigelser for turneringen blive gjort til skamme, og det samme gør sig også gældende for den danske kommentator.

Blandt andet har de danske deltagere og deres respektive hold, Johan ”N0tail” Sundstein fra OG, Marcus ”Ace” Hoelgaard fra Team Secret og Andreas ”Cr1t” Nielsen fra Evil Geniuses, overrasket positivt. Særligt N0tail og OG har taget folk med bukserne nede.

- Mine forudsigelser har ændret sig en smule. Primært havde jeg ikke forventet, at OG ville starte i upper bracket. De har haft varierende niveau i deres spil, men de klarede sig godt nok til en flot fjerdeplads i gruppespillet, erkender Troels ”Synderen” Nielsen.

Danskerholdenes fine præstationer undervejs til The International betyder, at de alle kan kapere at tabe én kamp uden at blive elimineret direkte fra turneringen. Derfor tror Synderen også på, at én eller flere af danskerne kan gå hen og blande sig i kampen om turneringens topplaceringer.

- Danskerne har gjort det godt. Evil Geniuses ser skarpe ud og ligner en favorit til top 4-placering. Secrets spil har været ret inkonsistent, men når det ser godt ud, ser de godt nok ud til en top 6 finish. Det samme kan siges for OG, som nok stadig er den største underdog af de tre danskerhold - dog mindre, end da turneringen begyndte, lyder den danske kommentators prognose for slutspillet, som starter mandag aften dansk tid – blandt andet med et opgør mellem danskerholdene Team Secret og Evil Geniuses

Se også: Kommentator: Sådan er dansk trios chancer for at vinde enorm milliongevinst

Se også: 10 dage kan ændre deres liv: Dansk trio jagter kæmpe million-gevinst