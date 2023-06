Kasper Hvidt færdig i Astralis

Astralis siger farvel til Kasper Hvidt som sportsdirektør og Nikolaj 'Hunden' Petersen som chefanalytiker efter en periode med svingende præstationer.

Det meddeler e-sportsholdet onsdag i en pressemeddelelse, hvor Kasper Hvidt også sætter ord på sin afsked efter seks år på holdet.

- Jeg er om nogen ked af, vi ikke er lykkes med de ting, vi i den seneste periode har sat i søen.

- Det har været en vanskelig tid, efter at vi skulle sætte et nyt hold, men vi har stadig formået at bevæge os fremad som organisation, også omkring holdene, siger Kasper Hvidt.

Astralis-direktør Anders Hørsholt forklarer, hvorfor samarbejdet med Kasper Hvidt er bragt til ende.

- I Astralis skal vi altid have ambitioner om at være bedst, og både spillere, fans og partnere skal gå ind til enhver turnering med følelsen af, vi kan vinde.

- Sådan har det af mange årsager ikke været i for lang tid, og det tager vi i dag konsekvensen af, siger Hørsholt.

Direktøren uddyber også, hvorfor den tidligere Heroic-træner Nikolaj 'Hunden' Petersen kun nåede at være ansat i en periode på under et halvt år.

- Den blev ikke så lang, som vi havde håbet, men i forlængelse af vores fremadrettede arbejde har vi behov for en anden profil til at understøtte cheftræneren, konstaterer Hørsholt.

En ny sportslig ansvarlig samt andre ansættelser vil blive offentliggjort, så snart rollerne er på plads, oplyser Astralis.