Kontroversiel gamer i brystsmutter

Sporten ligger i koma, men esporten lever lystigt videre.

Selvom tastatturatleterne må undvære de store livebegivenheder med tusindvis af tilskuere, så kan fansene alligevel følge med på tæt hold.

Det kunne de også, da gameren Natalia 'Alinity' Mogollon kom til at lave en brystsmutter under en liveudsendelse på Twitch.

Den kontroversielle gamer sender ofte live, når hun eksempelvis spiller World of War, men forleden gik det galt.

Hun ville lave en joke under et spil Just Dance, hvor hun forsøgte at få en pude op under trøjen, men det lykkedes ikke så godt. I stedet kom hendes ene bryst til syne, hvilket er en klar overtrædelse af Twitch' reglement.

Platformen er den største på markedet for gamere, der ønsker at streame deres spil, og her er uanstændige og pornografiske billeder banlyst.

Med en million subscribers har en del nok set med, men hun hev videoen ned, så hurtigt hun kunne.

Hun har dog taget det med højt humør, for hun har givet sig selv tre dage karantæne. Senere skrev hun:

- Jeg bliver suspenderet. Vores hårde arbejde har båret frugt.

Hun har været streamer siden 2012 og har altså en million, der følger hendes streams.

Derudover har hun over 300.000 fans på Instagram, 120.000 på Twitter og omkring 150.000 på Youtube.

Hun har tidligere chokeret sine følgere. Blandt andet er hun blevet beskyldt for at mishandle sine kæledyr.

Den 32-årige colombianer har været suspenderet en gang ud over denne hændelse.

Se også: Racerstjerne fyret for racistisk udbrud

Se også: Streaming-gigant sagsøgt for millarder

Sådan bliver dit barn millionær