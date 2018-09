Mangemillionær: Johan er den næstmest vindende e-stjerne nogensinde

Forrige weekend vandt danske Johan 'N0tail' Sundstein historiens største pengepræmie i en esportsturnering til dato og skrev sig samtidigt ind i historiebøgerne som den e-stjerne, der har vundet næstflest penge nogensinde.

For stik mod alle odds lykkedes det danskeren og hans hold af underdogs, OG, at vinde den mest prestigefyldte turnering i strategispillet Dota2, The International, og den dertilhørende førstepræmie på knap 72 millioner kroner.

Finalesejren over kinesiske PSG.LGD var en holdindsats, så danskerens holdkammerater fik også en bid af kagen, men sammenlagt kunne Johan 'NOtail' Sundstein rejse hjem fra turneringen i Vancouver knap 15 millioner kroner rigere.

Det svimlende store beløb pynter utvivlsomt på enhver bankkonto, men den 24-årige dansker har næppe haft røde tal forinden. Allerede inden turneringssejren var den danske e-stjerne nemlig mangemillionær.

Ifølge hjemmesiden Esportearnings.com, der som navnet antyder danner en oversigt over esportspilleres præmiegevinster, har Johan Sundstein efter at have taget trofæet til The International nu vundet hele 24 millioner kroner over sin karriere bag skærmen.

Kun én anden e-stjerne har dermed vundet flere præmiepenge end ham gennem tiden. Tyske Kuro 'KuroKy' Takhasomi, der også spiller Dota2 og blandt andet vandt sidste års The International-turnering med Team Liquid, overgår nu danskeren, da han sammenlagt har indkasseret knap 26 millioner kroner på sine mange turneringssejre.

Titlen var vigtigere end pengene

Det tyder dog ikke på, at titlen som den næstmest vindende e-stjerne gennem tiden betyder nær så meget for danske Johan 'NOtail' Sundstein, som titlen som vinder af The International 2018 gør.

Turneringen, som velsagtens kan sammenlignes med verdensmesterskaberne i fodbold, er det største af det største og målet, som samtlige professionelle Dota2-spillere drømmer om at vinde – pengene er bare en bonus.

- Pengene er ikke det vigtigste. Målet var titlen. Pengene er det, der gør hele turneringen så god og så prestigefyldt, men det er sgu ikke, fordi jeg kommer til at bruge alle de her penge, fortæller Johan Sundstein til TV 2 Sport.

Som den danske stjerne fortæller, var en sejr til The International det ultimative mål, men for blot to uger siden virkede bare dét at nå finalen som en umulighed.

De færreste med forstand på Dota2 anså Johan 'NOtail' Sundstein og OG-holdet som en potentiel titelkandidat forud for The International, for holdet havde bestemt ikke imponeret resultatmæssigt i lang tid og måtte igennem en svær kvalifikation for overhovedet at sikre sig deltagelse til turneringen i Canada.

Set i retrospekt skiftede man heldigvis to spillere ud på holdet kort tid før den altafgørende turnering. En beslutning, der i den grad gav pote. Efter et halvsløjt gruppespil formåede danskeren og holdkammeraterne kamp efter kamp at spille sig varmere og varmere.

Og så indtraf miraklet. Johan Sundstein og resten af OG-mandskabet fik opfyldt drengedrømmen og vandt titlen samt de mange millioner i en finale, der anses som én af de mest velspillede finaler nogensinde til The International.