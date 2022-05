Massiv kritik af sponsorat: - Forkasteligt!

En udenlandsk kasinohjemmeside, der gør det muligt for børn og unge at spille hasardspil - og som tilmed er ulovlig for danske brugere.

Det er, hvad den store danske esportsorganisation Astralis nu har slået pjalterne sammen med, og som fremover skal pryde på de danske stjerners trøjer.

Men mens man hos Astralis glæder sig over de 'positive nyheder', som adm. direktør Anders Hørsholdt kalder det på sin Twitter-profil, så er reaktionen en lidt anden uden for organisationens vægge.

Politiske ordfører kritiserer således samarbejdet i hårde vendinger overfor Berlingske.

- Det er forkasteligt. Det burde Astralis holde sig for gode til. Det her selskab er ikke lovlig at spille på for store dele af Astralis' målgruppe i Danmark. Astralis taber noget af min respekt, siger skatteordfører for Radikale Venstre, Kathrine Olldag, til avisen.

Roobet har hjemme i skattelyet Curacao - et sted, hvor det er noget nær umuligt for EUs myndigheder at holde kontrol med gamling. Det betyder også, at børn og unge med få simple trin kan gamble online og spille med.

I Danmark skal man være 18 år gammel for at spille.

Også Forbrugerrådet Tænk ser bekymret på, at en stor børsnoteret virksomhed som Astralis, der i den grad appellerer til unge mennesker, vil promovere betting.

Berlingske skriver, at Astralis ikke har haft mulighed for at stille op til et interview, men i stedet har besvaret skriftligt.

Her understreger de, at man har underskrevet aftalen med Roobet med forventningen om, at kasinohjemmesiden overholder dansk lovgivning. Skulle andet gøre sig gældende, 'tager vi den op til revurdering', udtaler den danske organisation blandt andet.

Astralis oplyser i deres pressemeddelelse om det nye samarbejde torsdag, at aftalen med Roobet er 'af væsentlig værdi', og at parterne er blevet enige om ikke at kommentere yderligere på økonomien.

Astralis er Danmarks med afstand mest succesfulde esportsorganisation og råder blandt andet over et af verdens bedste Counter-Strike-hold.