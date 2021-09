Nedtur! Heroic misser stor finale i Counter-Strike

Danske Heroic dystede lørdag i semifinalen ved ESL Pro League mod det russiske hold Natus Vincere.

Det endte med et nederlag på 1-2 til danskerne efter en tæt og jævnbyrdig kamp i spillet Counter-Strike.

Natus Vincere lagde bedst ud og vandt på banen Nuke knebent med cifrene 8-7.

Heroic svarede flot tilbage på Overpass-banen, som det danske hold vandt 16-13, og dermed var der udlignet til 1-1.

Det skulle afgøres på den tredje og sidste bane - Mirage - og her kom Natus Vincere stort foran, men med seks vundne runder i træk kom Heroic foran 13-12.

Derefter smed Heroic det hele på gulvet, da flere fordelagtige situationer ikke blev udnyttet af danskerne.

Natus Vincere endte med at vinde 16-14 i den tredje og afgørende bane.

Astralis var også med i turneringen, men røg ud allerede efter gruppespillet, hvor blandt andet Heroic slog dem.

Der er 750.000 dollar i præmiepuljen, hvor vinderen tager de 175.000 samt sikrer sig en plads i Blast Premier World Final 2021.

Heroic er inde i en svær periode, hvor flere af spillerne mistænkes for at have kendt til det snyd, som deres tidligere træner er dømt for.

Heroic bliver i øjeblikket efterforsket i en længerevarende og kompliceret sag om snyd i computerspillet Counter-Strike.

Holdets tidligere træner Nicolai 'Hunden' Petersen blev i slutningen af august idømt to års karantæne for at have til hensigt at dele taktiske oplysninger med andre end sit eget hold.

Finalen i ESL Pro League afvikles søndag.