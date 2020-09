Nej til statsstøtte: - Vi har ikke brug for hjælp!

Modsat landets store fodboldklubber har Astralis Group helt afholdt sig fra at søge statsstøtte under coronakrisen

De danske Superliga-klubber har i stor stil sendt medarbejdere hjem og søgt statens hjælpepakker.

Coronakrisen har været hård ved dem, og Parken-formand Bo Rygaard kom i sidste uge i Ekstra Bladet med et nødråb, hvor han opfordrede politikerne til ikke at smække hjælpekassen i.

Også Astralis Group kan aflæse coronaens hærgen i halvårsregnskabet, men modsat fodboldklubberne har selskabet bag e-sportsholdene Astralis, Future FC og Origin ikke sendt medarbejdere hjem og søgt statsstøtte.

- Vi valgte på et tidligt tidspunkt at fastholde vores aktiviteter på alle områder og f.eks. ikke at søge statsstøtte mod at sende medarbejdere hjem.

- Det har sat os i stand til fortsat at levere eksponering og digital aktivering på alle kanaler, at fastholde alle partnerskabsaftaler, og vi har undgået at miste omsætning på eksisterende kommercielle aftaler, siger Astralis Groups formand, Nikolaj Nyholm, i forbindelse med udsendelsen af selskabets halvårsregnskab.

Ved ikke at hjemsende medarbejdere og fastholde alle aktiviteter mener Astralis Group, at de har investeret i fremtiden og står stærkere end de konkurrenter, der i samme periode har skruet ned.

Astralis har haft stor succes. Counter Strike-holdet har vundet mange turneringer og har som en følge af triumferne også været forbi Københavns Rådhus for at blive hyldet. Foto: Jens Dresling

- I perioden, hvor anden live sport og underholdning har måttet lukke ned, har e-sporten cementeret både tilpasningsevne og robusthed. Vores hold følges af flere og flere fans, og vi har oplevet fortsat kraftig vækst i seertallene til de turneringer, vi deltager i, og som vi har permanent medejerskab af.

- Beslutningen har sikret vores partnere værdi og eksponering, og den har givet os et positivt udgangspunkt i de fremadrettede forhandlinger i et sponsor- og annonceringsmarked på vej frem, siger Nikolaj Nyholm.

Astralis Group kom ud af første halvår af 2020 med et minus på 11,6 mio. kr. og var i høj grad ramt på omsætningen som følge af coronapandemien.

Selskabet gik ind til året med en forventning om at ende på et minus på 3,5-5 mio. kr., nu lyder prognosen på et minus for 2020 på mellem 12 og 15 mio. kr.

Med tanke på coronasituationen udtrykker Astralis Group relativ tilfredshed med halvårsresultatet og ser optimistisk på fremtiden.

Astralis nåede i weekenden kvartfinalen i ESL One Cologne og spiller fra tirsdag Pro League.

