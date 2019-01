Nørderne invaderede Aalborg: Garanti for søvnunderskud

Nordjyllands største e-sports-event, Geeks Gone Wild, løber af stablen i denne weekend i Gigantium i Aalborg.

Mere end 1000 topmotiverede og håbefulde e-sports-entusiaster - heriblandt glade amatører og e-sport-eliten i skøn forening - invaderede fredag den kæmpe sportsarena med computer-grej, fladskærme og toptunede kontorstole klar til at konkurrere om store pengepræmier.

Ekstra Bladet var derfor til stede lørdag i Gigantium for at tage temperaturen på de spilleglade gamere.

Her blev der bl.a. duelleret i CS:GO, Fortnite og FIFA med dertilhørende klækkelige gevinster på højkant. Og allerede om formiddagen havde de fokuserede gamere indtaget deres pladser foran skærmen - selvom de fleste af dem blot havde fået knap tre til fire timers søvn i løbet af natten.

Vi fangede tre 13-årige og spændte GGW-debutanter og Fortnite-kombattanter, der var klar til lørdagens store finale i Fortnite:

- Det er bare vildt hyggeligt at være sammen med vennerne! Og det er virkelig fedt, at man også kan komme helt tæt på de professionelle, siger Laurits K. Thomadsen.

- Vi tog herud i går (fredag, red.), og vi kommer nok til at bruge mange, mange timer foran skærmen. Vi spillede nemlig kun til klokken to i går nat, så vi kan være længere oppe i dag, tilføjer Frederik Lauenborg Hammild.

- Derhjemme siger forældrene måske: ‘Hold lige en pause!’ Men omvendt er de også glade for, at vi har mulighed for få nye venner her til GGW, slutter Malthe Groth Jensen.

I den kæmpe sportsarena har flere end 1000 computer-glade gamere stillet op til flere forskellige konkurrencer i bl.a. CS:GO, Fortnite og FIFA 19. De fleste i søvnunderskud og høj på koffein gemt væk fra sne, slud og dagslys. Foto: René Schütze

Hjemmelavet turbo-computer

Morten Kielskov på 38 var til sit fjerde GGW-lan-party - denne gang med sin 9-årige knægt, Frederik Kielskov.

Og selvom Morten trods alt har indført skærmtid i privaten for sin søn, så er han alligevel positiv over for e-sportens udvikling:

- Jeg ville ønske, det havde været der, da jeg var barn. Jeg er selv rimelig grebet af teknologi. Og da jeg var ung, var man sær, hvis man sad ved en computer, men i dag spørger alle undrende: ‘Har du ikke en computer?’.

- Hvor meget fylder gaming så ellers i hverdagen for Frederik?

- Jeg har ham hver anden uge, og der spiller han om morgenen i cirka en halv time, når han står op, og når han kommer hjem fra skole, så sidder han omkring fire til fem timer foran computeren … Men jeg har indført skærmtid - selvom det ikke er til hans store begejstring. Han bliver smidt i seng ved halv otte-tiden, og derfra slukker det hele også - både Ipad og computer, fortæller Morten Kielskov.

Men i denne weekend er der altså alligevel fri leg ved GGW-festivalen i Gigantium.

Sammen har de nemlig medbragt Mortens hjemmelavede og special-desginede turbo-computer, der lyser op i alverdens neon-farver og har en samlet værdi på over 17.000 kroner - der er ingen smalle steder!

Det er e-sports-eliten og de glade amatører i en skøn forening i Gigantium i Aalborg. Foto: René Schütze

Griner af fordommene

25-årige Kathrine Jensen er også mødt op i Gigantium med sine to veninder. Om dagen arbejder hun i et forsikringsselskab fra 8 til 16, men når hun kommer hjem, streamer hun altid CS:GO på online-kanalen Twitch.

Kathrine er også mødt op til GGW i Gigantium for fællesskabets skyld - for ellers er hun nemlig mest social online ved computeren derhjemme.

- Det er en helt speciel stemning. Du ender med garanti i søvnunderskud, spiser usundt og hygger ekstremt meget! Og kampgejsten herinde er bare det bedste, understreger hun.

- Hvordan er det ellers at være en del af et univers fyldt med drenge?

- Det er ret interessant, må jeg sige ... Jeg får sgu nogle skøre kommentarer med på vejen: ‘Skal vi bolle?’ eller ‘Sut min diller!’. Jeg bliver ikke stødt af det, jeg tager bare pis på det.

- På et tidspunkt skrev jeg tilbage: ‘Kun hvis din tissemand er over 24 cm lang …’ Så nu kommer folk med dildoer til mig til lan-parties, griner Kathrine.

- Møder du ellers fordomme, når du gamer?

- Det er ikke så slemt, som det bliver skreget op til, siger Kathrine.

- Men jeg får altid kommentaren: ‘Ud i køkkenet med dig! Og lav mig en sandwich!’’. Men så griner jeg bare og siger prompte: ‘Lav dog din egen?’.

Sammen med sine to veninder blev Kathrine slået ud inden den helt store CS:GO-finale for de semi-professionelle gamere - en turnering med 25.000 på højkant til vinderen.

- Bare de ikke rammer energidrik-muren

Ekstra Bladet mødte også Team Ambush-spilleren Peter Kragelund på 25 år og e-sport-organisationens CEO, 39-årige Zouheir Chreih.

Zouheir Chreih ejer Ambush e-sport og har skabt et større hold bestående af en teamleder, marketings-medarbejdere, en coach og selvfølgelig også en SoMe-manager, så Ambush-spillerne i stedet kun skal koncentrere sig om én bestemt ting: nemlig at vinde CS:GO-kampe!

Og så holder Chreih selvfølgelig også lige øje med, at hans Counter Strike-spillere ikke rammer ‘energidrik-muren’, som han så poetisk kalder den.

- Vi er her først og fremmest for at spille CS:GO og for at vinde! Men det er også vigtigt at støtte op omkring de danske turneringer som netop Geeks Gone Wild, siger Peter Kragelund.

- Det kræver træning fem gange om ugen ved siden af et fuldtidsarbejde og mange timer foran skærmen. Jeg lever og ånder for e-sport og håber at kunne komme til at leve af det på et tidspunkt. Jeg vil gøre alt for det, understreger han.

Bag om festivalen E-sportsfestivalen løb af stablen i Gigantium i Aalborg med cirka 1300 deltagere og med plads til 2500 tilskuere. Der blev bl.a. duelleret i FIFA 19, CS:GO (Counter Strike) og det populære Fortnite. Førstepræmien til vinderen af den store CS:GO-turnering var på 100.00 kroner. 15.000 kroner var på højkant i bl.a. FIFA 19- og Fortnite-turneringen. I alt var 250.000 kroner på spil i løbet af weekenden i Aalborg i hele seks turneringer. Festivalen havde deltagere fra over 15 lande og kampene blev live-streamet og bl.a. kommenteret på sågar kinesisk og russisk.

Hylder fællesskabet

Dennis Larsen, der er bestyrelsesmedlem i Lan Team Nord, arrangørerne bag den årlige e-sports-festival, fortæller om ideen og tanken bag den 23. udgave af Geeks Gone Wild:

- Det gælder om at få folk ud fra deres teenageværelser! For at skabe en sjov konkurrence og noget awareness omkring, at det er helt okay at dyrke e-sport og spille computer. Dengang jeg var ung, så man ned på gamere, men i dag er der mange, der tjener millioner på det, siger Lan Team Nord-medlemmet.

- Forældrene synes det er fedt, at deres børn møder andre med samme interesse og snakker med dem, så de ikke kun sidder derhjemme på værelset. Det gælder om at skabe et stort fællesskab.

- Der er ikke nogen fordomme, når du sidder bag skærmen, om du så er 12 eller 40 år. Du bliver bedømt på, hvad du kan i spillet og intet andet. Og nogle spillere møder endda hinanden for første gang til GGW, selvom de har gamet mod hinanden i over et år. Det har også sin charme … De har aldrig mødt hinanden før og hverken sagt goddag eller givet hinanden et kram, men det kommer de til her, siger Dennis Larsen, der er én af de over 100 medarbejdere, der får hele arrangementet til at køre rundt uden de store tekniske vanskeligheder.