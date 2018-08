North-chef: - Vi har ikke fundet vinderformularen endnu

Jonas 'whimp' Svendsen, Norths sportsdirektør, indrømmer gerne, at ambitionerne ikke er indfriet, men håbet er, at det nye lineup viser potentiale til den kommende tids turneringer

Han har vundet to Major-titler og betragtes med rette som en legende i dansk Counter-Strike, men som sportsdirektør for North, FCK og Nordisk Films esportssatsning, har Jonas 'whimp' Svendsen og holdets stjerner endnu ikke opnået de sportslige resultater, som den ambitiøse organisation sigter efter, nemlig en plads blandt verdenseliten.

Men der arbejdes på det. Forud for turneringen Dreamhack Open Valencia udtalte sportsdirektøren, at man ville forsøge sig med et mere internationalt lineup, hvorefter man skiftede danske Daniel 'mertz' Mertz ud med spanske Oscar 'mixwell Cañellas.

Eksperimentet lykkedes – i hvert fald resultatmæssigt. North vandt turneringen, men vragede alligevel ideen om det internationale mandskab, men Jonas 'whimp' Svendsen er også den første til at erkende, at han ikke sidder med alle svarene.

- Min træner, Alexander Holdt, og jeg indrømmer ydmygt, at vi ikke sidder med den endegyldige vinderformular for, hvordan et vinderhold skal sammensættes ud fra personlighedstyper og roller i spillet endnu. Vi er i en konstant læringsproces, og det var vigtigt for os at erfare, hvor bæredygtigt et internationalt line-up er for os.

- Vi lærte meget af at have mixwell med, og selvom vi vandt DreamHack Open Valencia, så måtte vi erkende, at kommunikationen på engelsk påvirkede vores teamplay og flow i spillet i en større grad end forventet. Vi mener derfor ikke, at tiden er til at omsadle permanent til et internationalt line-up, fortæller sportsdirektøren for North.

Artiklen fortsætter under billedet...

North ved 'Blast Pro Series' 2017 i Royal Arena. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

I stedet hentede man ærkedanske Nikolaj 'niko' Kristensen fra rivalerne Heroic i en byttehandel, hvor Daniel 'Mertz' Mertz røg den anden vej. Timingen på holdudskiftningen kan diskuteres, men håbet er, at nyanskaffelsen niko er spilleren, der udfylder de manglende felter i holdets vinderformular, så de sportslige ambitioner kan indfries.

- Det kan udadtil kan virke mærkeligt med en udskiftning nu, da vores formkurve har været opadgående, og vi kontinuerligt har klatret op ad den internationale rangliste. Vi har dog fra start af været eksplicitte omkring vores målsætning, som er at blive en del af den absolutte verdenselite i CS:GO.

- Niko er en spiller, som kan bidrage med virkelig meget - selvom han er ung, så har han allerede spillet på de største scener, og han har bevist at han er en intelligent spiller, der kan tage mange forskelligartede roller på et hold, siger Jonas 'whimp' Svendsen.

Fuld opbakning til holdet – men ingen skal vide sig for sikre

Foreløbigt er der kun tale om en midlertidig låneaftale, hvor niko repræsenterer North til store Dreamhack Masters Stockholm og den endnu større Faceit Major London. Det er noget af en ilddåb or sit nye hold, den 20-årige riffelstjerne får, men på den måde får Jonas 'whimp' Svendsen hurtigt syn for, hvordan synergien i den nye holdsammensætningen fungerer.

- En låneaftale af niko var den bedste løsning for os i den her situation. Vi får mulighed for at opleve, hvordan han fungerer på vores hold ved to store turneringer, og vi ser, om det er holdbart for os at spille med fem rifler, inden vi betaler for transferen, siger sportsdirektøren for North.

Normalvis er det ikke nødvendigvis en fordel at skifte ud så kort tid før turneringsstart, men selvom samtlige verdens tophold dukker op til de to kommende turneringer, kan udskiftningen måske vise sig som en fordel snarere end en ulempe.

Spillerpausen – eller sommerferien om man vil - for alle de professionelle Counter-Strike-spillere er netop overstået, og derfor mener Jonas 'whimp' Svendsen, det kan være svært at spå om styrkeforholdet mellem holdene i øjeblikket.

Artiklen fortsætter under billedet...

Forventningerne er ikke helt blevet indfriet hos North, selvom der fortsat er fuld opbakning til holdet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

Desuden har Nikolaj 'niko' Kristensen trænet med resten af North-holdet siden medio august, så noget kemi har mandskabet nået at opbygge. Alligevel er whimp varsom med at sætte ambitionsniveauet for højt til de kommende events.

- Vores ambitioner er egentlig ikke anderledes, end de plejer at være: Vi går altid efter at vinde, ellers ville vi ikke være med. Når det så er sagt, så er de to kommende turneringer fyldt med de bedste hold i verden, så første mål er at komme videre fra gruppespillet i Stockholm og videre blandt de sidste 16 til Majoren i London, erkender sportsdirektøren.

Hvorvidt Norths resultater til de omtalte turneringer får nogen indflydelse på, om niko bliver hentet permanent til holdet eller ej – og om flere spillerudskiftninger kan komme på tale på sigt – kan holdets sportsdirektør i skrivende stund ikke sige noget om.

Lige nu har North-spillerne fuld opbakning fra ledelsen, og man venter med at evaluere holdet til efter Faceit Major London-turneringen i september, men målsætningen er stadig klar; North vil blande sig i det allerfineste selskab, og når man spiller Counter-Strike på så højt et plan, må man vende sig til at blive målt og vejet konstant.

- Sådan vil det altid være i elite-e-sport, at du måles og vejes konstant, og hvis du ikke leverer, så er du i fare. Når det er sagt, så har det nuværende hold fuld opbakning, så vi kan præstere 100 % til Dreamhack Masters og Majoren i London i september, siger Jonas 'whimp' Svendsen.

