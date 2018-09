North vælter kongerne fra Astralis: Vinder kæmpe turnering

Astralis, Astralis, Astralis.

Det plejer at være verdensetterne, der tager overskrifterne, men søndag aften var det den evige toer i dansk Counter-Strike, North, der stjal rampelyset og vandt turneringen Dreamhack Masters Stockholm – ved netop at besejre rivalerne fra Astralis i finalen.

Et resultat, som de færreste havde set komme, og selvom North måske ikke definitivt har væltet Astralis af Counter-Strike-tronen, så sidder kongerne en anelse usikkert i sædet nu, for North-kaptajn Mathias ”MSL” Lauridsen og mandskab beviste i den grad, at de sagtens kan bide skeer med de bedste.

Særligt på finalens første bane mejede North-spillerne al modstand ned og forvandlede Astralis-stjernerne til statister blottet for modsvar. 16-1 slagtede North stjernerne fra Astralis, inden verdensranglistens nummer ét vågnede op til dåd og gik til modangreb.

Havde North håbet, at de kunne lukke finalen allerede efter anden bane, blev forhåbningerne i hvert fald lynhurtigt skudt ned, for Astralis kom tilbage som fyr og flamme og vandt mappet med 16-6.

Finalens sidste og afgørende blev en tæt affære, der var en kamp mellem Danmarks to bedste Counter-Strike-mandskaber værdig, men til sidst blev overraskelsen en realitet; Efter en langvarig armlægning frem og tilbage endte North med at vise sig som de stærkeste på dagen.

Foruden finalesejren og signalet ved at tage den enorme Astralis-skalp kan North også rejse over Øresund med en førstepræmie på 650.000 kroner i bagagen.

Kaptajnen førte an

Traditionelt har Astralis været de store og North de små i opgøret mellem de to danske tophold, men allerede fra finalens start satte FCK og Nordisk Films esportsløver spørgsmålstegn ved det styrkeforhold, for North kom brølende fra start.

Først vandt holdet pistolrunden. Derefter så North sig ikke tilbage, før de havde ti runder på tavlen. Da lykkedes det endelig Astralis at vinde en runde, men det var en ringe trøst, for North-maskinen drønede videre og decimerede forhåndsfavoritterne i banens resterende runder til resultatet 16-1.

Kampbilledet så ud til at fortsætte fra finalens anden banes start. North snuppede pistolrunden og havde marginalerne med sig i nogle afgørende situationer, men bedst som man begyndte at tro, at det bare ikke var Astralis' dag, begyndte de danske stjerner at bringe orden i tingene.

Hævnens time var kommet, for først fik holdet udlignet, og så begyndte Lukas ”Gla1ve” Rossander & Co. at trække fra North. Hvor der på finalens første map stod skrevet ”North” over det hele, var det verdensetterne fra Astralis, der dominerede anden bane, som de lukkede med cifrene 16-6.

Dermed kunne man nemt driste sig til at tro, at Astralis på vanlig vis ville køre finalesejren hjem, men Mathias ”MSL” Lauridsen fra North ville det anderledes.

Holdets taktiske leder, der ofte bliver kritiseret for ikke at bidrage med nok kills, spillede sit livs kamp og sørgede for, at hans tropper i sidste ende kunne trække sig sejrrigt fra finalens sidste og afgørende bane med cifrene 16-11.

Det er måske for tidligt at råbe ”kongen er død - længe leve kongen”, men finalesejren over Astralis sætter i den grad spørgsmålstegn ved styrkeforholdet i dansk Counter-Strike, og North kunne ikke ønske sig en bedre opvarmning til årets største turnering, London Faceit Major, som skydes i gang sidst i september.

Dansk stjerne efter masseskyderi: - Det var et spørgsmål om tid

Johan skriver historie: Vinder verdens største præmie

Se også: Sæsonstart: Astralis og North drømmer stort