Populært spil lagt ned

Det populære computerspil Fortnite er lagt ned af et cyberangreb.

Det skriver firmaet bag spillet på Twitter.

Angreb

Firmaet skriver, at spillerne kan have svært ved at tilgå spillet, da Fortnites servere oplever en 'ekstrem mængde DDOS angreb'.

DDOS er, når ukendte brugere sender en stor mængde information mod en server med det formål at overbelaste den.

Fortnite skriver, at de forventer, at alle problemerne er løst, og pengeturneringerne først er tilbage tirsdag aften.