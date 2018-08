Premier League-stjerne sparker eget 'fodboldhold' i gang

Først lagde Arsenal-stjernen Mesut Özil lagde landsholdstrøjen på hylden, og nu skifter den tyske offensivspiller boldgade og gør sin entre i esportens verden som chef for sit eget esportshold, Team Özil.

Men hvor The Gunners-spilleren på grønsværen er kendt for at kreere chancer for sine medspillere, har Özil ikke været så kreativ i valget af spil, som hans nye hold fremover skal forsøge at gå sin sejrsgang i.

Tyskeren har nemlig valgt at starte sit eget hold i fodboldspillet FIFA, hvor han i samarbejde med virksomheden eSportsReputation vil forsøge at samle en trup af de bedste FIFA-spillere fra hele verden under sig.

Özil er ikke den første spiller, der har stået i spidsen for et esportshold. Foto: All over press.

Mesut Özil er ikke den første Premier League-spiller, der også kan skrive esportsdirektør på sit cv. En anden Premier League-spiller, Leicesters Christian Fuchs, lancerede tidligere på året holdet med det spidsfindige navn ”No Fuchs Given”.

Ligeledes har en række Premier League-klubber også hoppet på esportsbølgen, hvor blandt andre mestrene fra Manchester City har skrevet kontrakt med danske Marcus ”Marcuzo” Jørgensen, der i disse dage deltager i verdensmesterskaberne i FIFA i London.

Derudover har en række andre fodboldpersonligheder også taget springet ud i esport. Legendariske Ruud Gullit holder sig ligesom Özil til dét, han kender bedst, fodbolden, og har lanceret sit eget talentakademi for FIFA-spillere.

Men hvor nogen går efter at udvikle fremtidens talenter indenfor FIFA-spillet, tyder det på, at Mesut Özil & Co. kommer til at gå direkte efter guldet. Ambitionerne er nemlig store fra start for Team Özil, som satser på at stille hold til alle de større nationale- såvel som internationale FIFA-turneringer i den kommende sæson.

Spørgsmålet er så, om Arsenal-stjernen får mere held med at vinde virtuelle mesterskaber end mesterskaber med sit klubhold.

"How cheeky is that": I'm teaming up with @eSports_Rep to form my own @EASPORTSFIFA team. In the upcoming weeks we'll look out for players around the world who will represent #teamozil in all major national and international EA FIFA competitions pic.twitter.com/ie25DwhBr4 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 2. august 2018

Et endnu større skridt ind i esporten har Stan Kroenke, der ejer aktiemajoriteten i storklubben Arsenal, taget, da han investerede $20 millioner i sit eget hold, Los Angeles Gladiators, i skydespillet Overwatch.

