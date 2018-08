Sæsonstart: Astralis og North drømmer stort

Sommerens slutning nærmer sig med hastige skridt og varsler startskuddet for en ny sæson i skydespillet Counter-Strike, hvor verdensetterne fra Astralis og titelbejlerne fra North henholdsvis skal forsøge at forsvare og erobre tronen.

Derfor arbejder begge hold intensivt i træningslokalet, for rundt om hjørnet finder først turneringen Dreamhack Masters i Stockholm sted onsdag, inden det hele eksploderer til den største og mest prestigefyldte turnering for en professionel Counter-Strike-spiller – Faceit Major London til september.

Og der er nyt blod på tanden, for spillepausen i august har givet både Astralis- og North-mandskabet mulighed for at komme til kræfter efter et hårdt og stressende turneringesprogram i foråret og den tidlige sommer.

- Vi endte jo med at vinde flere af de store turneringer, og den slags giver altid både energi og lyst til mere, men det var også virkelig hårdt og opslidende med alt det, der også følger med i forhold til at være Astralis. Derfor kom pausen på et rigtig godt tidspunkt, og vi glæder os alle sammen vildt til at komme i gang igen, fortæller Astralis-kaptajnen Lukas ”Gla1ve” Rossander.

De danske verdensettere sluttede som bekendt på toppen efter en sejr til ELEAGUE CS:Go Premier, og nu glæder holdet sig til at se, om de kan fortsætte den fine form, som de slap før ferien.

- Det bliver fedt. Det er altid spændende at se, hvor man selv står og hvad de andre kommer med af nye ting. Vi vil altid have målet om at vinde de turneringer, vi deltager i, men toppen skal altid lige sætte sig efter en pause, hvor flere hold stiller i et nyt line-up, og alle lige skal finde rytmen igen.

- Vi har dog alle holdt formen ved lige, også den fysiske, og der er en super god stemning på holdet og i hele organisationen omkring os. Man mærker sulten igen, og det er fedt, fortæller Gla1ve.

Målet forud for den kommende sæson er klart; Astralis skal forblive blandt verdens bedste, og skal man fortsat være toppen af poppen på Counter-Strike-scenen, skal der turneringssejre til.

Der er dog sejre, man hellere vil hive hjem end andre, så selvom ambitionen er at vinde den kommende Dreamhack Masters-turnering i Stockholm, så har Lukas Rossander og resten af spillerne fra Astralis særligt udset sig to pokaler, som ville pryde trofækabinettet særligt godt.

- Der er to altoverskyggende turneringer, vi vil gøre alt for at vinde i efteråret, nemlig Majoren og BLAST Pro Series i København. Majoren er efterårets helt store turnering for alle hold, og vi har vundet den før.

- Det er noget af det største man kan opnå i Counter-Strike. BLAST i Royal Arena er den vildeste turnering med det vildeste set-up og den vildeste opbakning fra de danske fans. Vi tabte finalen sidste år – det skal vi revanchere til november, erklærer Astralis-kaptajnen, der regnes for blandt de bedste taktiske ledere i spillet.

Men skal han lede sit hold til sejr i de to turneringer – i første omgang Faceit Major London – erkender Lukas ”Gla1ve” Rossander, at Astralis formentlig kommer til at gribe den kommende Dreamhack-turnering i Stockholm anderledes an for ikke at røbe nye taktikker og plays forud for den altafgørende turnering i London.

- Et af vores varemærker er forberedelse og nye plays. Taktikken vil ikke være den samme til de to turneringer, så på den måde skjuler vi intet. Det kan godt være, vi vælger en meget forskellig indgangsvinkel til de to turneringer for at gøre det sværere at læse os til majoren, men det vil være ting, vi har forberedt, og som vi tror på, vil give os sejren, siger Gla1ve.

Den nyeste mand hos North er 'niko'. Foto: Finn Frandsen.

I North-lejren foregår der også en del hemmelighedskræmmeri på spillesiden forud for den kommende sæson og turneringsstart i Stockholm, og holdets stjerne, Valdemar ”valde” Langså er ikke meget for at løfte sløret før tid.

- Det vil være usmart af os at tale om strategier offentligt før to så store turneringer, så det vil vi gerne holde internt. Men mon ikke vi har et par esser eller to i ærmet, fortæller valde.

Et muligt trumfkort for North er tilkomsten af Nikolaj ”niko” Kristensen, der er blevet hentet hos konkurrenterne fra Heroic i en byttehandel. Den anden vej er Daniel ”Mertz” Mertz røget, men selvom et mandskabsskifte så tæt på sæsonstart potentielt kan give problemer spillemæssigt, er North-stjernen optimistisk forud for Dreamhack Stockholm.

- Det ser måske på papiret ud til at være en ulempe, men 'niko' er en enormt erfaren spiller, som har let ved at spille sig ind. Derudover har jeg spillet sammen med ham tidligere, så det gør selvfølgelig, at han glider lettere ind på holdet, siger Valdemar ”valde” Langså.

Og omvendt kan den nye spiller på North, FCK og Nordisk Films esportssatsning, vise sig at være den brik, der får skydespillet til at gå op i en højere enhed for holdet til Dreamhack Masters, selvom forberedelserne forbliver uændrede.

- Vi forbereder os, som vi gør til events tidligere. Vi har samme rutine. Af og til kan det faktisk være en fordel at få frisk blod ind, da det kan give andre perspektiver på taktikkerne, men det er svært at svare på, hvorvidt vi er blevet mere konkurrencedygtige eller ej, nu hvor vi ikke har spillet en officiel kamp med niko endnu, siger valde.

Hvor Astralis i øjeblikket topper verdensranglisten, ligger North på tiendepladsen. Ambitionerne er til mere end det – også til turneringen i Stockholm. Men mellem dem og en plads øverst på sejrsskamlen, er der et gevaldigt skridt i form af verdens allerbedste hold, så mindre end en turneringssejr kan også gå an.

- Toppen af Counter-Strike er meget jævnbyrdig i øjeblikket, og derudover har alle holdene lige været på ferie, så det er svært at spå om holdenes indbyrdes form før Dreamhack Masters. Men det er selvfølgelig realistisk, at vi vinder, ellers ville vi ikke stille op. Men først og fremmest har vi fokus på at gå videre fra gruppespillet, fortæller North-spilleren.

Hvordan det forløber Astralis og North, der også får følgeskab af danskerne fra Heroic og Optic Gaming, i det svenske, får vi at se, når turneringen starter onsdag.

