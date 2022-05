Slut med FIFA-spil efter 30 år

Videospilfirmaet Electronic Arts (EA) har valgt at stoppe et næsten 30 år langt samarbejde med fodboldforbundenes verdensorganisation, Fifa.

Det betyder, at fra 2023 vil fodboldspillet Fifa ændre navn. I stedet kommer det til at hedde 'EA Sports FC'.

Det oplyser EA Sports, der hører under EA, i en blog på EA's hjemmeside.

I bloggen skriver Cam Weber, direktør i EA Sports, at det afbrudte samarbejde kun får betydning for selve navnet på fremtidige spil.

EA Sports vil fortsat have de samme eksklusive rettigheder, skriver han.

Det vil sige, at licensen til at spille med flere end 19.000 fodboldspillere, mere end 7000 hold i 30 forskellige ligaer kommer til at bestå.

Fifa-spillene har siden 1993 været lanceret til flere forskellige platforme. Det har de senere år især været populært til konsoller som Playstation og Xbox.

Det næste Fifa-spil, som fortsat kommer til at hedde Fifa 23, ventes at blive lanceret i slutningen af september i år.

Derved bliver spillet for denne gang det sidste Fifa-spil til at benytte sig af Fifas navnelicens.

I et interview med BBC siger David Jackson, en anden direktør i EA Sports, at beslutningen om at stoppe samarbejdet med Fifa ikke kun skyldes økonomiske årsager.

Ifølge BBC har EA som led i den senest indgåede licensaftale skullet betale Fifa mere end en milliard dollar over en fireårig periode. Det svarer til mere end syv milliarder kroner.

- Penge spiller en betydelig rolle i de fleste forhandlinger, men årsagen, til at vi gør det her, er, at vi vil skabe de bedste oplevelser, vi kan, for både spillere og partnere, siger David Jackson.

I bloggen på EA's hjemmeside står der, at der vil komme flere oplysninger om EA Sports FC i juli 2023.

BBC har spurgt Fifa om en kommentar til sagen. Indtil videre uden at få svar.