Splitter danskere: 'De sidder jo bare foran computeren'

Søndag er der finale i verdens største Counter-Strike-turnering. Turneringen afholdes i Sverige, og danske Heroic har kvalificeret sig til semifinalen.

Præmiepengene er på hele 12,8 millioner kroner.

Og senere på måneden er der turnering på dansk grund, når Royal Arena slår dørene op til en weekend med Counter-Strike. Her er præmiepuljen på 2,7 millioner kroner. Hvis man ønsker en billet, koster den op mod 1900 kroner.

Med andre ord: Tastatur-atleterne er for alvor kommet til Danmark.

E-sport som rigtig sportsgren

E-sport står for 'elektronisk sport', men kan man egentlig kalde den stillesiddende beskæftigelse for en rigtig sport?

Er det for eksempel sportsudøvelse at sidde og spille FIFA, hvor man styrer spillere fra virkelighedens fodbold? Og kommer man nogensinde til at se det udfoldet i De Olympiske Lege?

Uenige danskere

Til spørgsmålet om hvorvidt E-sport kan kaldes en sport, svarer en kvinde resolut.

- Nej, det synes jeg ikke. De sidder jo bare ved en computer.

Hun er med på, at de træner for at holde sig i god form, men holder fast i, at det ikke gør E-sport til en sport.

Anderledes positiv overfor E-sport er en ung mand.

- Hvis man kan tillade sig at sige, at skak er en sportsgren, så kan gaming også, siger han.

Se alle svarene i videoen over artiklen.