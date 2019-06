Stjernespækket event vender tilbage til Danmark

Til efteråret får Counter-Strike-fans igen muligheden for at se verdens bedste i Royal Arena

Blast Pro Series vender tilbage til Danmark og Royal Arena på Amager for tredje år i træk.

Det fortæller teamet bag i en pressemeddelelse onsdag.

Og dermed får danskerne også mulighed for at se det danske hold Astralis.

Seks af verdens bedste mandskaber dukker op, og onsdag kan Blast Pro Series offentliggøre de fire første: Danske Astralis, Team Liquid, der topper verdensranglisten i skrivende stund, NiP fra Sverige og ukrainske NaVi.

Det er tredje år i træk, arenaen i København åbner dørene for afdelingen af Blast Pro Series.

Astralis, der regnes som en af verdens bedste Counter-Strike-hold, har endnu til gode at vinde i København. I 2018 blev det til en tredjeplads, mens man i 2017 blev nummer to.

Det særlige Blast-format betyder, at publikum har sikkerhed for at se deres favorithold live på scenen til mindst tre kampe. Det betyder også, at holdene har sikkerhed for at spille foran fansene, hvilket ifølge Astralis’ Peter ’dupreeh’ Rasmussen gør en kæmpe forskel for spillerne:

Skylder de danske fans

- Det er altid noget helt specielt for os at spille i Royal Arena, hvor publikum har taget imod os på en måde, man slet ikke turde drømme om for bare tre år siden. Vi har haft nogle vilde oplevelser de seneste år, men den støtte, vi oplever på hjemmebanen i Royal Arena er noget af det største, man som spiller kan opnå.

- Vi skylder de danske fans så meget, for uden dem havde Astralis slet ikke været det samme, siger han i en pressemeddelelse.

Astralis mistede i begyndelsen af juni førstepladsen på verdensranglisten, da Team Liquid vandt DreamHack Masters Dallas

- Set over de seneste to år, har vi været stort set suveræne i international Counter-Strike. Lige nu er vi et sted, hvor vi skal kæmpe for at komme helt tilbage på toppen, og selvom det er naturligt at vi vil ramme den slags perioder, er det altid irriterende ikke at vinde, fortæller ’dupreeh’.

Alle gruppespilskampene er ét map, og kun de to bedste går direkte i finalen.

Blast Pro Series i København løber af stablen 1.-2. november.

Blast Pro Series i København løber af stablen 1.-2. november.

