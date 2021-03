Stor skandale under opsejling

Hvis man har spillet computerspillet FIFA, har man helt sikkert også forsøgt at få fingrene i de sjældne icon-kort i spillets Ultimate Team-del.

Kortene med de tidligere stjerner er nogle af spillets mest sjældne - og bedste - kort at få fingrene i. Og det er der tilsyneladende nogen, der har forsøgt at udnytte.

I hvert fald er en veritabel skandale ved at udrulle sig for den amerikanske spil-gigant. En person med det rammende navn Arcade-FUT har nemlig under hashtagget #EAGate offentliggjort omfattende materiale, der viser en eller flere ansatte i EA Sports, der forsøger at sælge sjældne kort til meget høje priser.

I eksemplet herover er det eksempelvis kortet med Ronaldo - altså, den brasilianske angriber - der bliver omtalt som værdisat til 2500 dollars (15.500 kroner) samt kortet med Ruud Gullit til 1000 dollars (6200 kroner).

Desuden bliver uspecificerede icon-kort udbudt til mellem 750 og 1000 euro (4700-7500 kroner), mens en pakke med tre kan erhverves for 1700 euro (10.500 kroner).

EA Sports viser i et tweet, at de er bekendt med alle rygterne, og at de nu har sat en intern undersøgelse i gang:

Brugerne er selvsagt rasende over at finde ud af, at de sjældne kort, de måske har brugt lang tid og store summer på selv at finde, bliver solgt under bordet.

Her et par eksempler - men der findes mange under #EAGate:

Også mere prominente navne i FIFA-kredse, den amerikanske FIFA-youtuber Edwin 'Castro1021' mener sågar, at EA sports' bommert burde resultere i, at alle spillere får et gratis icon-kort, mens verdensmester Mohammed 'MoAuba' mener, at alle burde have Ronaldo-kortet: