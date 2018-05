Storbarmet streamer fik problemer for sine feriebilleder

Hun er hverken Batman eller Superman, men den 33-årige englænder, Leanne Carr, fanger også skurke og har et alterego, som dog er alt andet end hemmeligt.

Professionelt er hun nemlig kendt som overbetjent Leanne Carr, mens hun i sin fritid går under aliasset 'The Pineapple Queen' (Ananasdronningen, red.) på streamingplatformen Twitch.

Den royale titel har hun fået på grund af de afslørende bikinier med ananas-motiver, som hun ynder at iføre sig, når hun streamer skydespillet Fortnite: Battle Royale til sine knap 2.000 faste følgere.

Det lyder givetvis mærkeligt, men harmløst. Ikke desto mindre har hendes hemmelige liv som bikinibærende brystbombe foran computerskærmen bragt The Pineapple Queen i problemer.

For Leanne Carr måtte sidste år tage sygeorlov fra sit professionelle virke som overbetjent for Lincolnshire Police på grund af stress over en sag om ureglementeret intern adfærd.

Under sin sygemelding fortsatte betjenten dog med at underholde sine seere ved at spille computerspil, ligesom hun også hyppigt opdaterede sine sociale profiler med billeder fra de mange ferier, hun i løbet af sin syv måneder lange sygeorlov drog på.

Pressen viste frugter

Men når man arbejder for ordensmagten, skal man være varsom med, hvad man deler med omverdenen, for det kan nemt ende med at bide dig bagi. Den engelske tabloidpresse fik nemlig nys om den sygemeldte overbetjent med forkærlighed for computerspil, og så begyndte kritikken at hagle nedover den ellers så solbeskinnede streamer.

Flere engelske tabloidaviser begyndte nemlig at citere anonyme kilder – angiveligt indenfor politiets egne rækker – som mente, det var upassende for en overbetjent at gebærde sig som The Pineapple Queen gjorde på sociale medier og sin stream.

Heldigvis var Leanne Carrs overordnede hurtige til at lægge en dæmper på sagen.

- Vi er klar over, at en række af vores betjente har private profiler på de sociale medier, og de har selvfølgelig ret til at have et privatliv. Desuden er jeg meget tilfreds med, at den omtalte betjent vendte tilbage til sit arbejde, så snart hun var i stand til det, udtalte politiinspektør Suzanne Davies om episoden.

Efter syv måneders sygeorlov vendte Leanne Carr nemlig tilbage til sit arbejde som overbetjent. Og på trods af kritikken fortsætter The Pineapple Queen med at vise sine fysiske attributter frem på såvel sociale medier som sin Twitch-kanal, hvis følgerskare kun er vokset efter betjentens tur i medierne.

Således har Leanne Carr fået mere end 2.000 faste følgere, som hver måned betaler et fast beløb for at se overbetjenten spille Fortnite: Battle Royale iført sin ananas-bikini.