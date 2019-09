Store ændringer: Voldsom million-præmie

Midt i lørdagens finalekamp ved BLAST Pro Series i Moskva blev det meldt ud, hvordan turneringsformatet kommer til at forløbe i 2020.

Blandt andet skiftet turneringen navn fra BLAST Pro Series til BLAST PREMIER, men der kommer også store ændringer i formatet, som har kørt siden 2017.

Fremadrettet vil der være flere kampe, som bliver afgjort i serier af bedst ud af tre, i stedet for enkelte kampe, som det er tilfældet i gruppekampene nu. Derudover vil der være øget mulighed for at kvalificere sig til turneringerne, samtidig med at der fremadrettet vil blive afviklet både forår- og sommerfinaler samt en global finale som en afslutning på årets BLAST PREMIER turneringer.

I både forår- og sommerfinale vil der være 9,3 millioner kroner at kæmpe om. Hele 3,4 millioner går til vinderen, mens der ved den globale finale vil hele 6,7 millioner kroner til vinderholdet.

Flere hold kan vinde

Netop eksklusivitet har været en af fanmiljøets store ankepunkter ved det tidligere BLAST Pro Series format, hvor flere hold har lavet aftaler om at spille i fire af årets seks turneringer. Noget, der ikke efterlader meget plads til mindre hold, som kunne have gjort en god figur ved turneringerne.

Om det nye BLAST PREMIER udtaler director of product and experience ved BLAST, Nicolas Estrup, følgende.

- At udvikle vores nye 2020 format har været en af de mest spændende opgaver, siden jeg kom ind i firmaet. Vi har lyttet til den feedback, som vi har fået på tværs af Counter-Strike fællesskabet. Det er kun 12 måneder siden, at vi var i Istanbul med vores andet event, og næsten en hel tur rundt om jorden senere er vi blevet meget klogere.

- Kulminationen på alt, vi har gjort indtil videre, er BLAST PREMIER; et bedst ud af tre-format, hvor alle kan vinde den globale finale, siger Nicolas Estrup.

Lørdag aften vandt AVANGAR BLAST Pro Series i Moskva. Årets sidste BLAST-event, før dette års globale finale i december i Bahrain, er i Royal Arena i København den 1.-2. november.

I Royal Arena deltager blandt andre nummer et og to på verdensranglisten, amerikanske Team Liquid og danske Astralis.

