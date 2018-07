Storklub henter fem skydeglade kvinder

Flere og flere fodboldklubber får øjnene op for esport, men tyrkiske Besiktas er verdens første klub til at spotte potentialet i at bruge kvindelige Counter-Strike-atleter som blikfang.

Forleden kunne klubben nemlig offentliggøre, at den som den første fodboldklub nogensinde har anskaffet sig et kvindeligt Counter-Strike-hold bestående af de fem esportsstarletter fra organisationen RES Gaming.

Her yerde ilklerin öncüsü olan Beşiktaşımız, dünyada kadın CS:GO sahnesine adım atan ilk spor kulübü oluyor! Beşiktaş Espor olarak yeni oyuncularımıza hoş geldiniz diyoruz.

We’re very happy and proud to announce our women CS:GO roster. Welcome to Beşiktaş, ladies!#Beşiktaş pic.twitter.com/hjw5XEzxeg — Beşiktaş Esports (@bjkesports) 20. juli 2018

FCK og Nordisk Film har med Counter-Strike-holdet North taget springet ud i esport, hvilket en række internationale fodboldklubber ligeledes har gjort, men hidtil har det kun været med mandlige Counter-Strike Global Offensive-mandskaber.

Esport er dog ikke ukendt territorium for Besiktas, der også har et professionelt League of Legends-hold, men nu har klubben som de første taget skridtet videre og erhvervet sig et af verdens bedste kvindelige Counter-Strike-hold.

Blandt verdens bedste

Klubbens fem nye skydeglade Counter-Strike-stjerner er nemlig nogle rutinerede fruer med masser virtuelle drab på samvittigheden.

Til dette års Copenhagen Games blev spillerne, der på daværende tidspunkt spillede for holdet RES Gaming, nummer to, ligesom holdet også snuppede bronzemedaljen ved den store turnering Intel Challenge Katowice tidligere i år.

Og med spillere som svenske Julia 'Juliano' Kiran og Zainab 'zAAz' Turkie på holdet har Besiktas Esports hentet nogle af de absolut mest rutinerede og velkendte kvindelige Counter-Strike-spillere i verden, som burde kunne spille med om førstepladsen til alle kvindeturneringerne.

Sådan gik det dog ikke, da holdet i den forgangne weekend havde sin ilddåb som Besiktas Esports til turneringen GIRLGAMER Festival i Lissabon. Her måtte holdet se sig besejret i begge sine kampe, men mod hårde modstandere.

Men som det første kvindehold med en fodboldklub i ryggen får de kvindelige stjerner formentlig rig mulighed for at revancere nederlagene til de kommende turneringer for kvinder.

