Superstjerne smidt af holdet

En af Counter-Strikes grand old men og tidligere majorvinder Christopher ‘GeT_RiGhT’ Alesund må se sig om efter et nyt hold.

Det står klart, efter at legenden blev overflødig hos det hold, han har spillet for siden 2012: Ninjas in Pyjamas - også kaldet NiP.

Svenske Ninjas in Pyjamas var verdens bedste hold i begyndelsen af Counter-Strike, og de kan blandt andet bryste sig af den længste stime af ubesejrede maps i professionel CS:GO.

Holdet vandt hele 87 maps i streg på LAN, ført an af ‘GeT_RiGhT’, som i 2013 og 2014 var verdens bedste spiller.

Det blev til fem majorfinaler for svenskerne, men efter holdets dominerende periode havde de svært ved at genfinde magien, med enkelte undtagelser.

Senest holdet vandt en stor turnering var ved IEM Oakland i 2017, og med de svingende resultater, som tenderede decideret dårlige til tider, måtte holdet ty til udskiftninger. Adskillige udskiftninger på holdet har således været kutyme de senere år.

Tårevædet farvel

Efter at være gået fri i flere omgange, kom turen så endelig til ‘GeT_RiGhT’. Det synes uundgåeligt, at veteranen var på vej ud, og han gav en tårevædet tale ved ESL One i Køln, hvor han bebudede, at han ikke var færdig med Counter-Strike.

Under alle omstændigheder er han dog færdig hos Ninjas in Pyjamas, efter en af de længste karrierer på samme hold i professionel Counter-Strike.

Ud over at skulle døje med dårlige præstationer, har ‘GeT_RiGhT’ også kæmpet med sygdom. Han lider af Chrons sygdom, som er en mave- tarmsygdom, og den har i perioder påvirket hans spil, hvilket han også selv har fortalt om.

Der er i øjeblikket ikke nogen forlydender om, hvor ‘GeT_RiGhT’ fortsætter karrieren.

