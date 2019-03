Tårevædet dansk stjerne: Det her er til dig, far

I sig selv var søndagens sejr ved Major-turneringen IEM Katowice en milepæl for det danske E-sport-mandskab Astralis.

Men for Peter ’dupreeh’ Rasmussen, én af Astralis-profilerne, var triumfen tilmed følelsesladet på en måde, kun de færreste kan sætte sig ind i.

For han mistede sin far kort inden turneringen begyndte.

Og derfor var det også en meget bevæget ’dupreeh’, der forsøgte at sætte ord på, da triumfen var en kendsgerning, pokalen var løftet, og han blev interviewet foran de mange tilskuere og fans.

- Det er meget uvirkeligt. Jeg kom her til turneringen, og min far døde kort forinden. Hans sidste ønske var, at jeg tog herned. Så jeg ville virkelig gerne vinde. Det her er til min far, sagde han tydeligt påvirket af situationen på scenen i den polske by.

Faderen døde af kræft kort inden turneringsstart. Alligevel valgte Astralis med ’dupreeh’ i spidsen at sætte kursen mod Katowice, og meldingen fra de øvrige holdkammerater var, at man ville kæmpe for Counter-Strike-stjernen og hans far.

This one was for you, dad



3x Major champion. Back-to-back. pic.twitter.com/NhUbTuQrxf — Peter Rasmussen (@dupreehCSGO) March 3, 2019

Det gjorde de, og dermed kunne de vinde deres anden Major-turnering i træk, hvilket i sig selv er opsigtsvækkende i international E-sport.

- Det er nok det største ønske, jeg nogensinde har haft (at vinde den turnering, red.). For at gøre min far stolt. Men selvfølgelig også min familie og alle andre. Fans og folk der følger med.

- Det er bare uvirkeligt, at vi gør det. Det er en drøm, sagde Peter ’dupreeh’ Rasmussen.

Astralis, der på forhånd var udråbt som favorit til sejren, slog finske ENCE i finalen med 2-0 i baner.

Dermed vandt de en førstepræmie på hele 3,3 millioner kroner.

