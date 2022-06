Tallene skræmmer hos dansk gigant: - Fuldstændig vanvittigt

Der skulle omsættes for et trecifret millionbeløb, branchen ville eksplodere, og pengene ville vælte ind.

Sådan lød de begejstrende ord fra den daværende FC København-boss Anders Hørsholt tilbage i 2017, da fodboldklubben hoppede med på esportsbølgen, som alle frådende kastede sig over. Det var nu, de skulle med.

Fem år senere er nøglen for længst drejet om i Parken, mens Hørsholt nu styrer biksen hos Danmarks største esportsorganisation Astralis.

Men også her er tallene år efter år styrtende blodrøde, og det skræmmer den kendte danske tech- og gaminginvestor Mads Christiansen, der blandt andet er kendt for sin medvirken i den populære podcast Millionærklubben.

- Det er bestemt ikke noget, jeg ville smide penge efter. Jeg kan simpelthen ikke se, hvor deres konkurrencemæssige fordel er, siger han til Ekstra Bladet efter at have taget et kig på den danske gigants seneste årsregnskab.

Artiklen fortsætter under billedet..

Astralis har et væld af fans og er især populær i spillet Counter-Strike, hvor de gennem en årrække har været blandt de bedste i verden. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/POLFOTO

Samme melding kommer også fra en af Danmarks førende sportsøkonomer, der ikke mener, at Astralis på trods af at være en del af en milliardindustri har gang i en god forretning.

- Kigger jeg på det øjebliksbillede, der hedder regnskabet for 2021, så ville jeg ikke smide mine penge efter det, fordi der bare er flere usikkerhedstegn. De har nogle klare udfordringer og nogle elementer, der får mig til at spærre øjnene op, siger sportsøkonom hos UCN Kenneth Cortsen til Ekstra Bladet.

Vanvittige tal

Da Astralis Groups seneste regnskab kom ud i starten af marts, var det ellers liv og glade dage. Jo jo, 2021 endte stadig i et minus på 35,2 millioner, men minusset var blevet mindre, og det går i den helt rigtige retning, lød det fra det børsnoterede selskab, der også kunne melde om en stigning på knap 25 millioner i omsætning.

Overskriften for årsregnskabet 2021 hed også 'Økonomiske mål indfriet - forventer fortsat vækst', men selvom de positive vendinger var mange, så er det ifølge Kenneth Cortsen ikke så lovende, som Astralis gør det til.

Artiklen fortsætter under billedet..

Adm. direktør i Astralis, Anders Hørsholt, erkender, at de ikke har formået at trænge igennem til det marked, de er noteret på. Foto: Astralis Group

For selvom der er tale om en fremgang, da minusset på et år er gået fra 53 millioner kroner til 35,2, så skræmmer de fortsat - og der er særligt ét bestemt sted i årsrapporten, som får sportsøkonomen til at stoppe op.

Astralis bruger således hele 65 millioner kroner ene og alene på personaleomkostninger, mens de samlede indtægter er på 75 millioner.

- Det er jo fuldstændig vanvittigt. Når man ser en lønandel, der er så høj i forhold til, hvad du får ind, så er det ikke et sundhedstegn. Og det var noget af det, jeg hæftede mig mest ved, da jeg læste regnskabet, siger han.

Generelt problem

Men det er ikke kun Astralis, der står med et stort problem. I esports-landskabet er det nemlig organisationerne, der er presset, og som står svagest, mener investoren Mads Christiansen.

Det gør Astralis' position yderst vanskelig.

- Jeg kan godt forstå, at spillerne kommer til at tjene mange penge på, at esport generelt bliver stort, og at eksempelvis streamingplatformen Twitch tjener mange penge på det, men jeg kan ikke forstå, hvordan Astralis kan komme til at tjene mange penge på det. Hvordan de kan erobre og fastholde en stor luns af den kage? Der står de for svagt, og de er for nemme at erstatte, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Astralis' Counter-Strike-stjerner får en yderst god hyre og står tilbage som vinderne, mens organisationerne fortsætter med at bløde. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/POLFOTO

Omvendt er det spillerne, der kan glæde sig over den udvikling, der har været i esportens verden de seneste år, mener Kenneth Cortsen.

- Væksten i esport har skabt en udvikling, hvor spillerne står tilbage som de største vindere. Når man kigger på personaleomkostninger hos Astralis, er det jo tydeligt, at der er skabt en tilstand, hvor lønningsdelen er løbet løbsk.

Ifølge Ekstra Bladets kilder er det da også lukrative aftaler, som flere danske esportsudøvere render rundt med. De bedste Counter-Strike-spillere kan eksempelvis bryste sig af en månedsløn på over 200.000 kroner i måneden.

- Det har ramt et niveau, der er usundt i forhold til driften, og det er jo en udvikling, vi også ser i den traditionelle sportsverden, hvor lønninger stikker helt af, siger sportsøkonomen.

Sportsligt i knæ

Men selvom Astralis gennem årene har præsenteret det ene underskud efter det andet, så har de omvendt væltet sig i sportsligt succes.

Særligt deres Counter-Strike-hold, der i 2021 også står for 70 procent af den samlede omsætning, har en trofæhylde, der overgår de fleste andre organisationers.

Men trofæer har der ikke været mange at glæde sig over på det sidste.

For selvom Astralis Group i deres årsregnskab gør det klart, at de i 2022 forventer 'at være kandidat til de største titler', så er de i stedet havnet i dyb krise halvvejs inde i året.

Ved årets første Major-turnering i belgiske Antwerpen floppede Lukas ‘gla1ve’ Rossander og resten af Astralis-stjernerne nemlig fælt og sluttede uden for top-16. Det er det dårligste Major-resultat i hele organisationens historie.

--------- SPLIT ELEMENT ---------