To danskere med på liste over verdens 10 bedste CS:GO-spillere

Counter-Strike: Global Offensive-eksperten Duncan 'Thorin' Shields har fundet plads til to danskere på sin liste over de 10 bedste spillere i 2017

2017 var et godt år for Danmark i esporten Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), hvor det danske hold Astralis i januar vandt Eleague Majoren, der betegnes som VM.

Samtidig var der to danske CS:GO-spillere, som strålede særligt meget i året, der netop er passeret.

Det mener i hvert fald en af de mest prominente CS:GO-eksperter Duncan 'Thorin' Shields, der agerer som analytiker ved de største turneringer i løbet af året og skriver for det internationale esportsmedie Dotesports.

Duncan 'Thorin' Shields har nemlig lavet en top 10 over de spillere, han mener, var bedst i 2017, og der har eksperten fundet plads til både Astralis-spilleren Nicolai 'device' Reedtz og North-spilleren Kristian 'k0nfig' Weinecke.

'Et sæt solide kugler'

North-spilleren Kristian 'k0nfig' Weinecke er rangeret som den 10. bedste spillere i 2017 med overskriften 'En AK og sæt solide kugler'.

Den aggressive spillestil og aim-sikker (stor sigte-præcision, red), som 'k0nfig' anvender, er en klar indikator på, at den unge danskers ukuelige selvtillid har givet ham solid succes, selvom hans hold ikke altid har været i stand til at følge med. 'K0nfigs' evne til at skyde modstanderne har været verdensklasse, og han er blevet den verdensstjerne, som North har haft brug for, skriver Duncan 'Thorin' Shields i sin vurdering.

Herunder kan du f.eks. se, hvad Duncan 'Thorin' Shields mener med et par solide kugler:

Har fastholdt Astralis i verdenstoppen

Astralis-spilleren Nicolai 'device' Reedtz har i flere år været anerkendt som en af verdens absolut bedste CS:GO-spillere.

På Duncan 'Thorin' Shields liste er danskeren dog kun nummer fem med overskriften 'Stabilitet hele vejen rundt'.

'Device's' tal i statistikkerne overgår med længder hans holdkammerater, og hans præstationer har været den primære faktorer i at fastholde Astralis som et verdensklassehold, selv efter deres tur ned fra pladsen som verdens bedste hold til en 3.-plads. Astralis er afgjort en af de mest velbalancerede hold i verden, hvor de vinder takket være struktur og samarbejde, den danske måde, men 'device' og hans evner med AWP (snigeskyttevåbenet i CS:GO) har været det mest bemærkelsesværdige bidrag til holdets succes, skriver Duncan 'Thorin' Shields i sin vurdering.

Herunder kan du se smagsprøver på, hvorfor Nicolai 'device' Reedtz er blandt verdens bedste CS:GO-spillere:

På CS:GO-ekspertens top 10 er der altså ikke blevet plads til Astralis-spilleren Markus 'kjaerbye' Kjærbye, som ellers under netop VM i januar blev kåret til turneringens bedste spiller.

Øverst på listen har Duncan 'Thorin' Shields fundet plads til brasilianske Marcelo 'coldzera' David, der spiller for verdensranglistens nummer et, SK Gaming.