Trækker sig fra toppost

Mads Øland, der i mange år var direktør for Spillerforeningen, stopper som administrerende direktør for CSPPA, der er Counter-Strikes globale spillerforening.

Det skriver CSPPA på Twitter.

- Mads Øland har besluttet at trække sig som direktør for at påtage sig en rolle hos fagforeningen HK. Vi vil gerne takke Mads for hans store bidrag til oprettelsen af CSPPA, og vi ønsker ham det bedste i den nye rolle, lyder det.

Ølands beslutning kom ud fredag, hvor foreningen for første gang nogensinde afviklede en generalforsamling, skriver B.T.

Den 55-årige Øland har været ansat hos foreningen siden lanceringen i juni 2018, men det var først på fuldtid fra januar 2020, da han stoppede som direktør i den danske spillerforening for fodboldspillere.

Han indtrådte fra 1985 i Spillerforeningens bestyrelse, hvor han senere blev formand. I 1997 indstillede han karrieren for at hellige sig jobbet som direktør i Spillerforeningen.

Øland har også været direktør for Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF-Sport), men han stoppede i juli 2020.