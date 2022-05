Tre trænere udelukket kort før turnering

Et spøgelse i Counter-Strike-verdenen er vendt tilbage og har ført til udelukkelse af tre trænere, to dage før årets majorturnering i Antwerpen indledes.

Tilbage i 2020 blev hele 37 trænere tildelt karantæne for i et større eller mindre omfang at have udnyttet den såkaldte 'coachbug' i spillet.

Der var tale om en fejl i spillet, der tillod træneren at kunne se dele af banerne, som de egentlig ikke havde adgang til, så de kunne overvåge flere af modstanderens træk. Det gav en stor taktisk fordel, men det var selvsagt snyd.

På tærsklen til årets store majorturnering i Holland er den gamle sag nu dukket op igen og har ført til udelukkelse af tre holds trænere.

Det drejer sig som Imperials træner Luis 'Peacemaker' Tadeu samt hans kolleger fra henholdsvis Spirit og 9z, Sergey 'Hally' Shavaev og Rafael 'Zakk' Fernandes.

Udmeldingen kom fredag fra e-sportens integritetsenhed (Esic).

Det er undersøgelser relateret til skandalen i 2020, som nu har ført til udelukkelsen af de tre trænere. Hvor lange karantæner de får, vides ikke endnu. Foreløbig er de smidt ud af majoren i Holland.

Allerede inden den officielle udmelding fra Esic var Rafael 'Zakk' Fernandes på Twitter, hvor han skrev, at han var blandt de tre. Han var dog noget uforstående over for timingen for straffen.

- Nå, venner. Det ser ud til, at jeg er blevet udelukket på baggrund af en undersøgelse, der var færdig for 14 måneder siden, men som de vælger at melde ud tre dage før majoren, skrev den brasilianske træner på Twitter.

Spirit har også været på Twitter og kritisere straffen til holdes træner Sergey 'Hally' Shavaev.

I åbent brev skriver man, at den påståede snyd skete for et tidligere hold, at det var sket ubevidst, og at det var i én runde. Desuden sår man tvivl om baggrunden for den aktuelle udelukkelse.

- Vi ved ikke, hvem der lavede denne undersøgelse, og hvem der traf beslutningen om straffen, eller hvem denne kommissær er, som Esic henviser til i deres brev, skriver Spirit.

Der er tre danske hold med i årets første major. Astralis indleder turneringen i første fase fra mandag, mens både Heroic og Copenhagen Flames allerede har sikret sig en af de otte pladser, som er direkte videre til anden fase.