Triumf-træner jubler efter dansk verdensmesterskab: - Det er surrealistisk

I kølvandet på VM-succesen fortæller Astralis-træner, Danny Sørensen, at holdet spiller bedre end nogensinde, og at sulten bestemt ikke har lagt sig

Det danske Counter Strike-hold Astralis vandt søndag aften den mest prestigefyldte titel inden for e-sporten - den eftertragtede Major.

Det gjorde de i overlegen stil, da de i finalen slog ukrainske NaVi 2-0 og derved cementerede deres position som verdens bedste hold.

Det er da også en helt naturligt glad træner, som Ekstra Bladet taler med mandag morgen.

- Det er surrealistisk. Vi har siden kvartfinalen mødt nummer fire, tre og to i verden, og vi vandt alle kampene 2-0. Det er vildt, at det er gået så smertefrit. Vi har spillet vores bedste Counter Strike nogensinde, fortæller træner Danny 'zonic' Sørensen.

Champagne og fest

Succes-træneren påpeger desuden, at spillerne var godt udkørte efter den lange turnering, som svarer til VM i Counter Strike. De var dog ikke så trætte, at overskuddet til en sejrsfest var forsvundet.

- Efter finalen tog vi tilbage til hotellets bar, hvor vores finalemodstander NaVi også var. Lige pludselig kom to tjenere over til vores bord med den dyreste flaske champagne. Den havde NaVi betalt, hvilket var en super-fin gestus. Efter den tog vi alle sammen til afterparty, hvor vi gav den gas!

Peter Rothmann, Emil Reif, Andreas Højsleth Lukas Rossander, Nicolai Reedtz samt træner Danny Sørensen kunne søndag aften løfte det meste eftertragtede trofæ inden for e-sporten. Foto: Lauren Hurley/Ritzau Scanpix

Prominente personer som statsminister Lars Løkke Rasmussen og racerkører Kevin Magnussen har efter triumfen været ude og lykønske det succesfulde skydehold. Det er der da også blevet lagt mærke til.

- Det betyder alverden at få den anerkendelse. At se at vores egen statsminister og andre lykønsker os gør, at vi må knibe os selv i armen.

Revanche lurer

Selvom Astralis svæver på en sky af succes for tiden, hviles der ikke på laurbærrene. Holdet tabte i november finalen i en anden stor turnering, Blast Pro Series, som blev afholdt i Royal Arena i København. Hjemmebanenederlaget har spillerne da heller ikke glemt endnu.

- Nu har vi nået det ene store mål i år. Det næste bliver helt klart at kunne tage revanche på hjemmebane i Royal Arena til november. At kunne vise foran 12.000 Astralis-fans, at vi er verdens bedste hold, er absolut vores næste mål, understreger succes-træneren.

Blast Pro Series løber af stablen lørdag 3. november, hvor Astralis samt verdens øvrige tophold er at finde.

