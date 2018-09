Udvider efter succes: Dansk hold henter stjerne i ny satsning

North er godt i gang med at slå deres navn fast som e-sportsorganisation, og nu har de valgt at udvide med et FIFA-hold. Til det formål har de hentet tidligere verdensmester, August 'Agge' Rosenmeier, hjem til Danmark

August 'Agge' Rosenmeier er et kæmpestort navn på FIFA-scenen.

Han har tidligere vundet det officielle verdensmesterskab, ligesom han to gange har vundet det uofficielle verdensmesterskab.

For fremtiden skal han spille for North, som altså udvider organisationen til også at omfatte et FIFA-hold.

Se præsentationen her:

Tidligere har 'Agge' spillet for blandt andre PSG og Hashtag United, som er store organisationer inden for FIFA.

Nu skal han hjælpe North med at opbygge et brand på FIFA-scenen, hvor han allerede selv er et af de største navne i verden.

North har indtil videre opereret udelukkende med at hold i CS:GO, og dette hold har for nylig vundet en stor turnering i Stockholm, nemlig DreamHack Masters.

Derfor kunne timingen næsten ikke være bedre for North, da den nye satsning kommer lige ovenpå en stor succes for organisationen.

August 'Agge' Rosenmeier har da også intentioner om at bringe endnu mere succes til North, som er ejet af FC København og Nordisk Film.

- Jeg er stolt og glad over at få muligheden for at udvikle mig som FIFA-spiller hos North. North tilbyder top-professionelle rammer, og de har i øvrigt samme ambitioner som mig - min ambition er at blive verdensmester igen. Derfor er det et perfekt match, siger han i en pressemeddelelse.

August 'Agge' Rosenmeiers nye hold, North, er ejet af både FC København og Nordisk Film. Foto: Jonas Kekko/North

Til hverdag skal 'Agge' være i Telia Parken, hvor der vil blive stillet lokaler til rådighed for ham, som han kan bruge til at træne op til de store turneringer.

At North vælger at udvide til lige præcis FIFA, kommer nok ikke som en overraskelse for mange, da de er ejet af fodboldklubben FC København. Det drejer sig dog også om, at FIFA som e-sport bliver større.

- FIFA som e-sport er i kraftig vækst. Verdensmesterskaberne så i år en 400 % vækst i antallet af seere, og i alt 29 millioner så med på tværs af platforme. Det er et spil, vi ser store kommercielle muligheder i, siger Christian Sørensen, direktør i North, i pressemeddelelsen.

'Agge' er den FIFA-spiller, som har deltaget ved flest verdensmesterskaber, selvom han kun er 22 år gammel.

