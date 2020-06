Ung stjerne køber Falktofts bolig

Peter Falktoft er godt kørende på det danske boligmarked.

Ikke nok med, at hans lejlighed på Frederiksberg kun fik lov til at ligge til salg - offentligt - i seks dage, før den blev snuppet af en køber, så fik 'Her Går Det Godt'-værten også solgt hjemmet til prisen.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Handlen er netop blevet tinglyst, og her fremgår det, at Falktoft har fået lige præcis de 5,9 millioner kroner, som den 97 kvadratmeter store lejlighed kom til salg for i maj.

Det er en kvadratmeterpris på 60.824 kroner, som er mere end det ejerlejlighederne ellers kommer til salg for i Frederiksberg Kommune, hvor Falktofts nu tidligere hjem ligger.

På Frederiksberg udbydes ejerlejlighederne nemlig for øjeblikket til salg for næsten 50.000 kroner, hvilket er landets højeste lejligheds-priser, men det har podcasteren altså slået med over 10.000 kroner pr. kvadratmeter.

Andreas Franck Nielsen har overtaget lejligheden. Foto: Media Epicenter

Fra podcast til esport

Nu hvor Falktoft kan vinke farvel til adressen tæt på Gammel Kongevej og Søerne i København efter knap fem år, er der en ny kendt personlighed, som er klar til at flytte ind i de fire værelser.

Det nye navn på postkassen er nemlig Andreas Franck Nielsen, som under aliasset 'Cr1t' er professionel Dota 2-spiller - et onlinespil, hvor flere hold bekriger hinanden for at vinde baser og beskytte sine egne. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Nielsen spiller for den amerikanske esport-organisation Evil Geniuses og har mere en 61.000 følgere på Instagram - og nu er han altså også en lejlighed på Frederiksberg rigere.

Det betyder, at Peter Falktoft - som for alvor blev kendt for radioprogrammet Monte Carlo på P3 sammen med sin makker Esben Bjerre - skal finde et nyt sted at bo. Hvor det bliver, melder historien ikke noget om endnu.