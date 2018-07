Velfortjent ferie: Astralis vil slutte sejrrigt og vinde 3,2 millioner

De danske esportsstjerner fra Astralis spiller både for millionerne og muligheden for at gå på ferie velvidende, at verdensranglistens førsteplads er deres, når holdet denne weekend deltager i stor turnering

De danske e-stjerner fra Astralis kan snart nyde solen, sommeren og et velfortjent smut på ferie efter et stort halvår med mange flotte præstationer. Inden da mangler Danmarks bedste Counter-Strike Global Offensive-mandskab dog at deltage i en sidste turnering – og hvilken én af slagsen.

En førstepræmie på 3,2 millioner kroner er nemlig på højkant, når de danske drenge deltager i ELEAGUE CS: GO Premier-turneringen i Atlanta lørdag. Og Astralis, der har hevet trofæ efter trofæ hjem i 2018, er selvfølgelig blandt favoritterne til at tage guldet og de mange millioner med sig på ferie.

Holdet deltager aldrig i turneringer uden ambitionen om at vinde dem, men i forbindelse med lørdagens turnering er der noget ekstra på spil – nemlig chancen for slutte stærkt og bibeholde tronen som verdens bedste Counter-Strike-hold under den kommende spillerpause i august.

Astralis deltager aldrig i en turnering uden ambitionen om at vinde, men i denne turnering er der noget ekstra på spil. Foto: MB Media Solutions / Alamy Stock Photo

Ferie med førstepladsen i behold

Danskerne topper nemlig i øjeblikket HLTVs verdensrangliste, og en god placering til ELEAGUE CS:GO Premier vil garantere, at Astralis efterfølgende kan gå på ferie velvidende, at førstepladsen stadig er i danske hænder.

Nemt bliver det dog ikke. Udover danskerne deltager syv af verdens absolut bedste hold i turneringen – heriblandt FaZe Clan og Natus Vincere, som umiddelbart ligner de største kandidater til at ødelægge Astralis' ferieplaner.

Netop Natus Vincere besejrede i starten af juli Astralis i semifinalen til ESL Cologne, og hvor Astralis måske er skydespillets bedste og mest homogene hold, har det ukrainske mandskab Counter-Strikens bedste individuelle spiller i form af Oleksandr ”s1mple” Kostyliev.

I øjeblikket topper danskerne HLTVs verdensrangliste. Hvis Astralis vinder weekendens turnering, kan de gå på ferie med førstepladsen i behold. Foto: imago sport

Derudover har rivalerne fra FaZe Clan endelig fået stjernen, Olof ”olofmeister” Kajbjer, tilbage, efter svenskeren for fire måneder siden valgte at tage et orlov af personlige årsager. Vender den svenske veteran tilbage i topform, kan Astralis også se frem til nogle nervepirrende opgør mod FaZe.

Heldigvis undgår danskerne at tørne sammen med sine største konkurrenter i turneringens indledende gruppespil, hvor mere overkommelige modstandere som Team Liquid, MIBR og Cloud9 står for skud.

De to sidstnævnte hold har netop gennemgået en række større spillerudskiftninger og burde – på papiret – blive kvast af Astralis' velsmurte maskineri. Om den forudsigelse holder stik, får vi at se lørdag, når danskerne klokken 20.00 dansk tid spiller sin første kamp mod Cloud9.

