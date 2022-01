Et godt øje til Holger

18-årig Holger Rune har altid udtalt sig optimistisk og ambitiøst om forventningerne til sin karriere som tennisspiller og blandt andet givet udtryk for, at han en dag står som vinder af en grand slam-turnering.

Andre har også et godt øje til den unge dansker, som i løbet af 2021 forbedrede sig flere hundrede pladser på verdensranglisten.

Rune blive således rost i store vendinger på Australian Opens hjemmeside, der udråber danskeren til en af sportens rising stars (opstigende stjerne, red.).

- En utrolig arbejdsetik, tørst for konkurrence og en kærlighed til spillet har defineret Holger Runes imponerende fremskridt i sporten. Fra at være blandt verdens bedste juniorer i 2019 har den 18-årige avanceret til en placering lige uden for top-100, lyder det.

Som eksempel på Holger Runes potentiale bliver hans kamp mod verdensetteren Novak Djokovic ved US Open i 2021 fremhævet.

- Fremfor at blive skræmt af begivenheden trivedes Rune og betog en tilskuerskare på næsten 20.000, som råbte hans navn, da han snuppede et sæt mod den legendariske serber.

Holger Rune indledte 2021 som nummer 473 på ranglisten og sluttede året som nummer 103.

I næste uge får danskeren mulighed for at leve op til den rosende omtale, når han debuterer som seniorspiller i Australian Open, hvor han i første runde skal op mod sydkoreaneren Kwon Soonwoo, der er nummer 53 i verden.

Sidste år mødte Rune sydkoreaneren i første runde af ATP-turneringen Andalucia Open. Dengang tabte danskeren i tre sæt, så han har mulighed for at få revanche.

Hvis Rune vinder, så venter vinderen af opgøret mellem canadieren Denis Shapovalov, der er seedet som nummer 14, og serberen Laslo Djere.