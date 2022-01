Eventyret er forbi

Cameroun er videre til semifinalerne ved Africa Cup of Nations.

Lørdag slog værtsnationen Gambia, der er debutant ved de afrikanske mesterskaber, med 2-0 efter to træffere af Lyon-angriberen Karl Toko Ekambi i anden halvleg.

Cameroun møder i sin semifinale vinderen af søndagens opgør mellem Marokko og Egypten.

Upåagtede Gambia, der er blot nummer 150 på verdensranglisten, havde overrasket med solidt defensivt fodbold hidtil i turneringen.

Holdet havde inden opgøret spillet fire kampe uden at lukke mål ind i åbent spil. Kun Mali formåede i gruppespillet at score mod Gambia, og det var på et straffespark.

Karl Toko Ekambi blev med to mål mod Gambia den store helt for værtsnationen Cameroun. Foto: Charly Triballeau/Ritzau Scanpix

Men mod Cameroun sluttede eventyret altså, selv om det så lovende ud efter første halvleg.

Cameroun dominerede og pressede på i første halvleg, hvor det blev til to-tre nærgående forsøg mod det gambiske mål uden slutresultat.

Forløsningen kom først i stedet efter 50 minutter, da wingbacken Collins Fai fra højre smed et indlæg ind i hovedet på Toko Ekambi, som flot dirigerede kuglen i nettet.

Gambia var nu tvunget frem ad banen, og det gav plads til et hurtigt Cameroun-angreb efter 57 minutter.

Denne gang kom indlægget fra venstre og var fladt, men resultatet var det samme: Tolo Ekambi var igen på pletten og fordoblede både sin og Camerouns total.

Gambia manglede saft og kraft i sin offensiv til at lave et reelt pres på Cameroun, der i stedet havde flere gode bud på et 3-0-mål.

Hos Gambia spillede James Gomez fra den danske 1. divisionsklub AC Horsens hele kampen i midterforsvaret.

På bænken for Gambia sad blandt andre den tidligere Horsens- og FC Midtjylland-profil Bubacarr Sanneh og midtbanespilleren Dawda Ngum, som i sommer var med til at rykke ned i Danmarksserien med Brønshøj Boldklub. Begge er for tiden uden klub.

Den tidligere AaB-profil Christian Bassogog blev skiftet ind for Cameroun i slutfasen.