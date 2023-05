Får erstatning: - Vi er meget tilfredse

- Vi er meget tilfredse med dommen, der viser, at spillernes immaterielle rettigheder ikke må misbruges, for så falder hammeren, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen

Der blev klappet ekstra i hænderne hos Spillerforeningen, da der mandag faldt dom i Sø- og Handelsretten i en sag, hvor spillernes interesseorganisation havde krævet erstatning for 23 sportsudøvere, som bettingfirmaet Bet365 har misbrugt ved at bringe navne og fotos på en række elitesportsudøvere i reklamesammenhæng.

Christian Eriksens navn og foto blev misbrugt 19 gange, og han får nu en erstatning på 1,45 mio. kr. Foto: Jens Dresling

Det handler blandt andre om Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Pernille Harder, Peter Schmeichel, Lasse Schöne, Daniel Wass, Yussuf Poulsen, Pierre Emile Højbjerg, Frederik Rønnow, Nicolai Jørgensen, Mathias Zanka Jørgensen, Henrik Dalsgaard, Christian Nørgaard, Joachim Andersen, Joachim Mæhle, Jonas Lössl, Anders Christiansen, Christian Poulsen, Thomas Delaney, Jannik Vestergaard, Viktor Axelsen og Mikkel Hansen, der er blevet misbrugt i reklameøjemed fra Bet365.

For hver gang, spillerne er blevet misbrugt, har det kostet 50.000 kr. i straf for Bet365.

Simon Kjær får 300.000 kr. i erstatning for de seks gange, hans navn er blevet misbrugt af Bet365. Foto: Claus Bonnerup

- Vi er meget tilfredse med, at vi har fået ret i vores påstande om, at det har en konsekvens, når spillernes immaterielle rettigheder bliver misbrugt. Det er et område, vi holder øje med og slår ned på, hvis ikke reglerne bliver overholdt.

Krævet det samme beløb

- Dommen er meget klar, og det sender et klart signal om, at man ikke skal misbruge rettighederne hos elitesportsudøvere i fremtiden, siger Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, til Ekstra Bladet.

Spillerforeningen har gået meget konservativt til værks i jagten på erstatning til eliteudøverne. For man har krævet det samme beløb for alle de sportsfolk, der er blevet misbrugt i reklameøjemed fra Bet365.

Michael Sahl Hansen (tv.), direktør i Spillerforeningen, er glad for dommen, der sender et klart signal om, at det er dyrt at misbruge spillernes rettigheder. Foto: Anita Graversen

- Vi har valgt en konservativ og solidarisk tilgang til det her. Vi har efter anbefaling fra vores advokat, Martin Dahl Pedersen, krævet det samme beløb for alle, selv om eksempelvis Christian Eriksen normalt vil have en højere værdi.

- Hans navn og foto er blevet misbrugt hele 19 gange. Derfor bliver erstatningen forholdsmæssigt høj til ham, forklarer Michael Sahl Hansen, der til gengæld ikke er overrasket over, at dommen faldt ud til spillernes fordel.

Kan ikke leve med det

- Vi er glade for, at Sø- og Handelsretten har lyttet til vores argumenter. Det her er et meget vigtigt område at beskytte. Vi kan som Spillerforening ikke leve med, at vores medlemmer bliver misbrugt i reklameøjemed fra andre virksomheder, pointerer han.

Bet365 har nu 14 dage til at betale de 4,75 mio.kr., som retten nu har dømt dem til at betale for misbrug af rettighederne. Derudover skal de betale Spillerforeningens sagsomkostninger på 311.500 kr.

