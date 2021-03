Færøerne truede kortvarigt Østrig i Danmarks VM-gruppe

Mens det danske fodboldlandshold er kommet fra start uden pointtab i de første to kampe, kniber det mere for de øvrige hold i VM-kvalifikationsgruppe F.

Søndag vandt Danmark med hele 8-0 over Moldova, og senere var de fire øvrige nationer fra Danmarks gruppe i aktion.

Ingen af Danmarks rivaler har gjort rent bord, og Israel og Skotland er stadig uden sejr efter deres indbyrdes 1-1-kamp søndag aften i Haifa.

Østrig tog imod Færøerne og var pisket til at skaffe en sejr efter 2-2-kampen ude mod Skotland i den første kamp.

Færøerne gav Østrig en mindre forskrækkelse, inden det østrigske favorithold endte med at vinde kampen 3-1 i Wien.

Forsvarsspilleren Sonni Nattestad, der har en fortid i dansk fodbold i blandt andet AC Horsens, scorede målet til 1-0 for Færøerne efter 19 minutter.

Føringen gav kortvarigt minder om ønationens sensationelle 1-0-sejr over Østrig i 1990. Den historiske sejr kom i EM-kvalifikationen.

Det var dengang, at målmanden Jens Martin Knudsen blev verdenskendt for sin hjemmestrikkede tophue.

Østrig havde dog ikke planer om en gentagelse af den nationaltraumatiske oplevelse og bankede tre mål ind i det sidste kvarter af første halvleg.

Østrigernes stopper Aleksandar Dragovic udlignede til 1-1 efter en halv time. Holdkammeraten Christoph Baumgartner scorede til 2-1 syv minutter senere, inden Sasa Kalajdzic øgede til 3-1 kort før pausen.

I anden halvleg stilnede kampen mere af på måltavlen, som ikke lyste flere gange i opgøret.

Østrig tager onsdag imod Danmark i et nøgleopgør i gruppen, hvor kun vinderen tager en direkte billet til VM i Qatar i 2022.

I gruppens sidste kamp spillede Israel 1-1 hjemme mod Skotland.

Dor Perez scorede til 1-0 for israelerne kort inden pausen, mens Ryan Fraser udlignede til slutresultatet 1-1 ti minutter inden i anden halvleg.

Danmark topper gruppe F med seks point efter to kampe. Østrig følger efter med fire point, mens skotterne på tredjepladsen er noteret for to point. Færøerne, Israel og Moldova har et point hver.