Falsk alarm efter boksekamp: Troede det var et skyderi

Tennisstjerne Naomi Osaka var til boksekamp i New York lørdag aften, da der var meldinger om skyderi. Politiet afkræfter

Det skulle have været en hyggelig aften i Barclays Center i New York, da Gervonta Davis og Rolando Romero mødte hinanden, men efter boksekampen spredte panikken sig.

'Jeg har lige været i Barclays Center, og pludselig hørte jeg folk råbe. Jeg så folk løbe, og så råbte nogle til os, at der var en, der skød. Vi blev nødt til at klemme os sammen i et værelse og lukke døren.

'Jeg var så fucking forstenet,' skriver den japanske tennisstjerne på Twitter.

Politiet i New York har søndag midt på dagen dansk tid afkræftet, at der blev skudt.

'Efter at have undersøgt hændelsen i Barclays Center i morges, fastslog vi, at der ikke blev affyret skud,' skriver de på Twitter.

Politiet oplyser til Washington Post, at 'en høj lyd' fik folk til at flygte. Ti personer fik mindre skader og kom på hospitalet til behandling.