Fanformand opfordrer til tålmodighed: DBU er ikke skurken

Der må lukkes op til 25.000 tilskuere ind til EM-kampene i Parken, men det bliver ikke tilfældet til Danmarks første opgør mod Finland på lørdag.

Dansk Boldspil-Union (DBU) når rent praktisk ikke at blive klar til de godt 9.000 ekstra tilskuere i forhold til de tidligere restriktioner.

Det faktum møder forståelse fra formanden i Danske Fodbold Fans (DFF), der har et samarbejde med DBU omkring stemningsafsnittene til landskampe i Danmark.

- Men jeg forstår også godt, hvis nogle danske fans er frustrerede, for udmeldingen har været lidt uklar. Der er åbnet for 25.000 tilskuere, men rent lavpraktisk er det en stor opgave, der ikke bare kan løses på to dage.

- Der venter os nok en stor forklaringsopgave. Men min opfordring til mine medfans er: Vær tålmodig, siger Christian Rothmann.

- DBU og Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund) gør, hvad de kan for at få så mange fans til EM-kampene som muligt. Det ønsker vi alle, for det giver den bedste stemning og oplevelse for alle.

- Men DBU og Uefa er ikke skurkene. De kan kun agere ud fra de retningslinjer, der er gældende.

Rothmann peger blandt andet på Divisionsforeningens evaluering af den såkaldte superligaordning, hvor en af konklusionerne var, at 60 ud af 266.259 tilskuere til 170 kampe var blevet registreret smittet.

På den positive baggrund kunne man have håbet på en tidligere melding fra politisk hold, så DBU havde haft mere tid til at reagere i.

- 25.0000 er også et lidt sjovt rundt tal at komme frem til, men først og fremmest er det selvfølgelig super glædeligt, at vi kan se frem til flere fans på tribunerne.

- Nu håber og tror vi på, at der kan komme flere end de 16.000 til kampene til de to sidste gruppekampe, siger Christian Rothmann med henvisning til kampene mod Belgien og Rusland henholdsvis 17. og 21. juni.

Rothmann håber i så fald, at en stor del af de ekstra 9000 billetter bliver tilbudt til fans, der i første omgang fik annulleret deres billetter i forbindelse med udsættelsen af EM og tilskuerbegrænsningerne.

- Og så håber jeg da også, at de udenlandske fans får nogle pladser, hvis det kan lade sig gøre i forhold indrejserestriktioner og karantæneregler, siger DFF-formanden.

Ud over det hævede tilskuerloft til EM åbner den nye politiske aftale også for fyldte tribuner i Superligaen fra 1. august, og for DFF-formanden står adgang for udebanefans højt på prioriteringslisten.

- Det vil være et selvmål af dimensioner, hvis ikke man formår at arrangere det sådan, at der kan komme udebanefans på stadionerne igen. Det er lidt centralt for enhver fodboldfest.

- I de tidligere retningslinjer var det altså for fjollet, at en AaB-fan fra København kan rejse tværs gennem landet og tage til kamp i Aalborg, men han kan ikke se en AaB-kamp i København, siger Christian Rothmann.

Divisionsforeningen vil undersøge muligheden for igen at tillade udebanefans i Superligaen. Det var ikke tilladt i forårets kampe.