FC Nordsjælland har solgt Mohammed Kudus til Ajax

FC Nordsjælland har solgt den 19-årige angriber Mohammed Kudus til Ajax Amsterdam, meddeler den danske klub torsdag.

Allerede tirsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at Superliga-klubben var på vej mod endnu et stort millionsalg. Handlen med Ajax sender angiveligt omkring 67 millioner kroner til Farum.

Nu er handlen så officiel, og klubbens sportschef, Jan Laursen, glæder sig over salget af den unge juvel.

- Kudus' rejse og udvikling hos os har været fantastisk. Der skal gives en kæmpe cadeau til Kudus selv og til de mange trænere, stabsmedlemmer og holdkammerater, som har bidraget til det store skridt, han nu er klar til at tage. At valget ender med at falde på Ajax, er resultatet af en meget lang og grundig proces, hvor de har fulgt ham nøje, og de har virkelig været grundige og lagt en plan for ham, så hans udvikling kan fortsætte, og vi forhåbentlig alle vil kunne se ham indfri det enorme potentiale i fremtiden, siger han til klubbens hjemmeside.

Selv er Mohammed Kudus glad for sit skifte til den hollandske storklub, men alligevel er han lidt ærgerlig over, at han ikke kunne være med til at sende klubben mod europæisk fodbold.

- Jeg ville gerne have forladt FCN, klubbens fans og mine holdkammerater med europæisk fodbold at se frem til i næste sæson, og det er en skuffelse for mig, at det ikke lykkedes, men jeg føler, at jeg trods alt fik sat et fodaftryk, og alle i klubben skal vide, at I har sat et stort aftryk i mit hjerte, som jeg altid vil have med mig, siger han til klubbens hjemmeside.

Mohammed Kudus får rygnummer 20 i Ajax. Han fik sit store gennembrud, da han som blot 17-årig fik debut i Superligaen for FC Nordsjællands førstehold.

Siden da har han etableret sig som en stor profil i landets bedste række, hvor han har spillet 57 kampe for Farum-klubben, mens han også har bidraget med 14 mål og tre assists.

Han har desuden allerede opnået debut for Ghanas A-landshold, hvor det er blevet til to kampe og et enkelt mål til følge.

