FC Nordsjælland lejer slovakisk målmand i Slavia Prag

Målmanden Martin Vantruba skal forsøge at erobre pladsen mellem stængerne i FC Nordsjællands bur i den kommende sæson.

Superligaklubben skriver på sin hjemmeside, at den 22-årige slovak er hentet på en etårig lejeaftale i tjekkiske Slavia Prag.

Her har han været på kontrakt siden januar 2018, men ifølge tranfermarkt.com har han ikke spillet en kamp af betydning for klubben.

Tiden i Tjekkiet har blandt andet været brugt på en stribe lejeophold i Tjekkiet og Slovakiet, men nu går turen altså til Danmark.

FC Nordsjælland sagde tidligere på sommeren farvel til Nicolai Larsen og har ledt efter endnu en målmand til truppen. Klubben råder også over Peter Vindahl Jensen.

– Vi er glade for, at vi nu har fået målmandskabalen på plads, så vi fortsat kan have en sund konkurrence i vores talentfulde målmandsteam på vores superligahold, siger FCN-sportschef Jan Laursen.

- Martin er en målmand, vi har fulgt længe, og for en måned siden var han på besøg i en uges tid hos os, hvor begge parter kunne se hinanden an.

FC Nordsjælland tager hul på den nye sæson 13. september ude mod Brøndby.