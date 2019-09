FCK-chef får vigtig international post

GENEVE (Ekstra Bladet): Efter et kampvalg tirsdag formiddag blev FC Københavns chef for internationalt samarbejde, Daniel Rommedahl, valgt til ECA's bestyrelse. ECA er sammenslutningen af europæiske klubber.

Valget af Daniel Rommedahl til den magtfulde fodboldforsamling kommer efter et ganske dramatisk år i europæisk klubfodbold.

Daniel Rommedahl, til venstre, som her er i selskab med Ståle Solbakken og Nicklas Bendtner, er nyt medlem af ECA's magtfulde bestyelse. Foto: Lars Ronbøg

Det begyndte, da ECA's præsident Andrea Agnelli i maj spillede hårdt ud i samarbejde med UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin. Til stor overraskelse foreslog Agnelli på et pressemøde i Amsterdam en plan, der ville sikre de største klubber i Europa faste pladser i Champions Leagues gruppespil. Uanset deres placeringer i de nationale ligaer.

Meningen var også at indføre op- og nedrykning mellem Champions League og Europa League. Samtidig skulle grupperne, som i dag er på fire hold, udvides til det dobbelte. Altså mange flere spilledage i Champions League.

Agnelli, tv, og Aleksander Ceferin har et nært samarjede. Også privat, hvor Ceferin er gudfar til Agnellis yngste barn. Foto: Ritzau Scanpix

Når man nærlæste forslaget, stod det klart, at hele 24 hold ville forsætte i Champions League det efterfølgende år.

Med op- og nedrykningsspillet ville konsekvensen blive, at der kun ville være fire pladser at spille om for mestrene fra de mindre nationer. Det vakte et ramaskrig, også blandt de danske klubber, og mandag i Schweiz, på det smukke hotel ved bredden af Genevesøen, måtte Andrea Agnelli erkende, at modstanden mod hans og Ceferins projekt er så stor, at det er en død sild. Klubberne vil ganske enkelt ikke være med.

Det er noget af en begmand til Juventus-præsidenten, der på pressemødet i foråret i Holland mente, at det hele ville være på plads i december i år.

Nu må han erkende, at intet er på plads. Samme resultat er UEFA’s præsident også nået frem til. Aleksander Ceferin har aflyst flere møder om sagen, og han har i stedet meddelt, at der tidligst vil komme et nyt forslag efter årsskiftet.

Blandt modstanderne af Agnelli og Ceferins udspil har især FC København markeret sig. Sammen med Ajax Amsterdam og skotske Celtic fremlagde de danske mestre et alternativt forslag til, hvordan Champions League efter 2024 kan se ud. Det forslag fik i øvrigt mange anerkendende ord med på gangene på hotel Wilson i går.

I det københavnske udspil skal man kvalificere sig via resultaterne i den nationale liga. Samtidig skal den enkelte klubs europæiske resultater gennem 10 år tælle med. Var det system gældende i år, ville Ajax Amsterdam været gået direkte til gruppespillet, mens Atalanta fra Italien skulle igennem kvalifikationsspillet. Selv var FC København gået direkte til playoff.

De kommende måneder fortsætter spillet om fremtidens europæiske klubturneringer, og nu med et dansk islæt.

Med valget i dag bliver Daniel Rommedahl del af en 21-mand stor bestyrelse. De store klubber vil dog stadig have majoriteten, men som flere danske deltagere ved ECA's generalforsamling i Geneve siger, så er det vigtigt at sidde med ved bordet.

